前7月我国电子商务持续健康发展 有效助力提振消费

人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部电子商务司负责人22日介绍2025年1至7月我国电子商务发展情况时表示，1至7月，我国电子商务持续健康发展，有效助力提振消费，推动产业数字化转型，为国际经贸合作普惠共赢注入新动能。

消费电商提品质、促创新。品质电商培育、数字消费提升等行动深入实施，为扩大内需增添新活力。据国家统计局数据，1至7月全国网上零售额增长9.2%，其中实物商品网上零售额增长6.3%。数字产品、以旧换新成为拉动力，据商务大数据监测，电脑、智能穿戴和手机线上销售额分别增长29.9%、28.4%和20.3%。服务消费快速增长，旅游、餐饮和文娱线上销售额分别增长24.8%、16.6%和11%。助力外贸拓内销深入推进，4月以来主要电商平台外贸专区销售超40亿元。

产业电商强对接、拓销路。组织“数商兴农”“产业电商惠企”等对接，超20个地方、平台举办300场对接，达成共建产销链路、品牌推广等上万项合作意向。陕西文创产品，辽宁草莓、软枣等特色产品通过平台拓销路。据商务大数据监测，1至7月，农产品、电子产品、纺织品产业电商交易额同比分别增长14.5%、7.9%和6.5%。

丝路电商助合作、促共赢。“丝路电商惠全球”主题活动高效推进，指导新建10余个线上线下国家馆。务实推进中国-中亚电子商务合作对话机制建设，举办云上大讲堂中亚专场，百余名政府、商协会及电商企业参训学员反响热烈。湖南、新疆等地举办产业对接活动，与非洲、中亚等地区达成数十项优质商品输华意向。重点监测平台数据显示，1至7月埃及精油、乌兹别克斯坦糖果线上销售额分别增长179.2%和104.7%。

