5个月净买入逾千亿港元 南向资金无视波动力挺港股

中华PE:

1031亿港元！从3月到7月，借道港股通的南向资金已连续5个月净买入，期间港股市场还经历了5月和7月下旬的两波回调。

7月最后一个交易日，港股市场因台风影响提前休市，南向资金当月的净流入额也定格在了196.88亿港元。至此，南向资金已连续5个月呈大额净买入，累计净买额超过1000亿港元。



是何原因促使南向资金在港股的上下波动中连续净买入？

对此，兴业证券全球首席策略分析师张忆东在研报中指出，港股估值处于历史低位。目前，恒指11倍PE左右的估值，以及国企指数8.8倍PE左右的估值水平，处于2011年以来的中位数附近。分行业看，除消费者服务业和地产建筑业外，其他行业板块的估值均处于2011年以来的中位数下方。

港交所日前公布的2018年现货市场调查显示，内地资金已成为非香港本地投资者中的最主要的组成部分。2018年，南向资金交易额占外地(非香港本地)投资者交易额的28%，占市场总成交额的10%。另一个重要变化则是，2018年南向资金中机构投资者占比从2016年的23%上升到56%。

深圳某私募机构负责人表示，以上数据说明，南向资金中，机构投资者已占据主流。而机构的风格显然是相对理性的，这也能解释为何在恒指震荡回调的过程中，南向资金却敢于逆势买入。“港股投资长期看是偏价值导向的，从资金配置的角度，更注重基本面的内地机构逢低配置港股是合乎逻辑的。”

一个参照是，AH股溢价指数已连续6个月上升，7月31日最高突破了130。张忆东指出，AH溢价率已高于2017年以来的3/4位数水平。前述私募负责人也表示，横向比较后，机构配置港股的意愿会更强，特别是对A+H股上市的券商股来说，其H股的相对低估值很有吸引力。

从南向资金偏爱的行业板块看，对金融、科技及消费股都有重点布局。如在十大成交活跃股中，自今年3月1日以来，工商银行H股获净买入超200亿港元，建设银行H股及腾讯控股获得100亿港元以上的净买入，万洲国际获净买入逾56亿港元。而其他内资银行股、内资保险股、内资券商股及科技、消费龙头股均获较大额的净买入。

7月下旬以来，港股经历了新的一波回调，恒指从29000点附近落至27600点以下。前述私募人士表示，港股市场短期内虽仍有波动风险，但对以机构投资者为主的南向资金而言，低估值港股的长期配置价值依然显著。