南向资金持续抢筹港股 AH股溢价再次登高

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上周，受外围市场普跌及黑天鹅事件发酵影响，市场投资者避险情绪再度升温，港股大市震荡下行趋势显著。恒生指数跌超5%，领跌全球主要股指。恒生11大行业板块周内全线下挫。不过，内地资金对港股仍然青睐有加，通过沪深港通买入港股的热情并未冷却，数据显示，上周南向资金净流入近90亿港元，“净流入态势”已经持续11个交易日。有机构认为，8月港股波幅或将扩大，短线可选绩优股，中线可布局高息股。

南向资金力挺

上周，恒生指数下跌5.21%，在全球主要股指中跌幅位列第一，但这一跌幅的背后是全球普跌的“底色”。受黑天鹅事件发酵影响，投资者避险情绪集中爆发，全球主要股市纷纷下跌。数据显示，法国CAC40指数、德国DAX指数、俄罗斯RTS指数均跌超4%；纳斯达克指数、韩国首尔综指、台湾加权指数、标普500指数均跌超3%；日经225指数、上证指数、道琼斯工业指数也均跌超2.6%。

港股大市较大幅度下挫，哪些板块拖累最为明显？恒生11大行业板块中，消费者服务业、原材料业、地产建筑业板块对大市下拉作用最大，三大板块周内累计跌幅分别为6.87%、6.34%、6.20%。在大市普跌的背景下，因避险属性较为突出，公用事业跌幅最小，为0.86%。

虽然港股行情低迷，但其仍受到内地资金的力挺，其买入港股的热情并未因大市低迷而冷却。上周的五个交易日中，南向资金总计净流入88.94亿港元，“净流入态势”已经持续11个交易日；在8月2日恒指大跌2.35%的背景下，南向资金大幅净流入34.22亿港元，为6月11日以来的最高额。

据港交所公布的数据显示，南向资金对港股通标的股的整体持股比例已经突破5%，30多只个股南向资金持股比例超20%。而其日前公布的《现货市场交易研究调查报告2018》显示，2018年，中国内地取代英国成为港股第一大外地投资来源，占外地投资者交易金额的28%及市场总成交金额的12%。互联互通机制下，内地投资者成为港股市场的重要参与者，其强势流入一定程度上有利于提振港股行情，而内地投资者中，机构投资者占比首超半数。

投资前景乐观

市场分析人士表示，机构投资者成为南向资金主导，而机构的操作风格相对理性，这是港股大市震荡回调中南向资金仍逆势大额买入的因素之一。长期来看，港股投资偏价值导向，从资金配置角度，更注重基本面的内地机构逢低布局港股合乎逻辑。兴业证券表示，内地资金重塑港股生态，港股市场逐步褪去离岸市场色彩，凸显共同市场特征，其中一个重要标志就是AH股溢价波动区间的收敛。

数据统计显示，南向资金高比例持有的个股多数为AH概念股，并主要集中在工业、消费品制造业、金融业等行业。恒生沪深港通AH股溢价指数近日又出现连续走高，截至上周五收盘，该指数已经逼近130，处于一年半的高位附近。因此，内地投资者配置相关港股的动力会更强，尤其是A+H的券商股，因AH溢价普遍较高，H股吸引力更加凸显。

对于港股的投资价值，恒生前海基金投资经理郑栋认为，随着美联储降息以及香港跟随性降息，恒生指数目前3.74%股息率的吸引力将进一步提升，港股投资价值更加凸显。他表示，虽然短期内港股市场存在回调风险，但中长期看随着全球流动性的逐步改善，港股仍具备较好的投资前景。

不过，由于多个不明朗因素的萦绕，港股大市似乎短期仍缺乏强势上攻的动力。招银国际表示，港股在7月闷局后，因外围风险再起，目前仍缺乏强劲反弹利好，8月波幅或将扩大。本月是港股中期业绩高峰，建议短线选绩优股，中线布局高息股。短期看好绩优的机械设备、中资保险及运动服饰股；中期建议趁近期回调吸纳防守力强的高息股。另外，恒指半年度检讨结果将于本月公布，可留意恒指及港股通新贵。