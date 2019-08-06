外交部发言人华春莹就中国相关企业暂停新的美国农产品采购答记者问

中华PE:

。（央视新闻）

问：中国商务部发言人刚刚就中国相关企业暂停新的美国农产品采购发表了谈话。请问外交部对此有何评论？

外交部发言人华春莹：据了解，由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景光明，但希望美方认真落实中美两国元首大阪会晤达成的共识，言而有信，落实承诺，为两国农业领域合作创造必要条件。

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新华时评：言而无信害人害己 中企暂停农产品采购责任在美方

有关方面消息显示，由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，中国国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。

在中方一直以实际行动落实两国元首大阪会晤共识、积极采购美国农产品的背景下，造成这一令人遗憾的结果，责任完全在美方，也充分证明贸易战是把“双刃剑”，美方屡屡出尔反尔、言而无信，终将害人害己。

这是国际社会不希望看到的一幕——就在作出“美方不再对中国产品加征新的关税”承诺一个月之际，美方不顾双方在上海刚结束的第十二轮中美经贸高级别磋商取得的“建设性”进展，再度挥舞关税大棒，并无端指责中方没有采购美国农产品的实际行动。

而事实真相是，中方一直言而有信，在采购美农产品方面积极显示合作诚意。最新统计显示，自大阪会晤后至7月底，已有227万吨美国大豆新装船运往中国，预计8月份还会有200万吨大豆装船，双方企业已签协议的1400万吨大豆中仅剩30万吨9月份待装船。

不仅如此，7月19日开始，中方相关企业持续就采购美国大豆、高粱、小麦等农产品进行询价。截至8月2日晚，已成交包括大豆13万吨、高粱12万吨、小麦6万吨、猪肉及制品4万吨等在内相当数量的农产品，而且这些成交的农产品，均由中方企业向国务院关税税则委员会申请排除进口加征关税。

中美两国在农业领域互补性很强，中国市场容量大，可以说进口美国优质农产品前景光明。但美方的行为着实令人寒心失望，此番对华升级关税摩擦，在伤害中美农产品贸易的同时，也将严重打击美国农民和美国消费者利益，最终“搬起石头砸自己的脚”，害人又害己。

中美合则两利，斗则俱伤。希望美方认真落实两国元首大阪会晤共识，言而有信、落实承诺，多做一些利人利己的事，少一些损人不利己的行为和无端指责，为中美双方农业领域合作创造必要条件，也为中美经贸合作扫清前行的障碍。（来源：新华社）

国际锐评：农产品贸易受阻 责任完全在美方

由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，中国国务院关税税则委员会决定，对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。

这是中方对美方再次挥舞关税大棒采取的必要措施，具有合理性与正当性。本来，中美两国在农业领域互补性很强，开展农产品贸易符合双方共同利益。在中美两国元首大阪会晤后，中方根据国内需求与市场原则，在采购美国农产品方面取得不少进展。大阪会晤后至7月底，已有227万吨美国大豆新装船运往中国；7月19日开始，中方相关企业持续就采购美国农产品进行询价。截至8月2日晚，已成交大豆13万吨、高粱12万吨、干草7.5万吨、小麦6万吨、猪肉及制品4万吨、棉花2.5万吨、乳制品0.57万吨、加工水果0.45万吨、新鲜水果0.04万吨。这些新成交的农产品，均由中方企业向中国国务院关税税则委员会申请排除进口加征关税。

中方以实际行动积极落实大阪会晤共识，显示出合作诚意，但美方反其道行之，再次出尔反尔、背信弃义，对华举起关税大棒，这完全破坏了中美继续进行农产品贸易的必要条件。中方对自美农产品采购采取相应措施，实属不得已而为之，目的是捍卫国家尊严与自身权益。同时，这也清晰地表明：任何极限施压对中国都没用，中国反制说到做到。

中国是世界上最大的农产品进口国，美国是世界上最大的农产品出口国，农产品贸易在中美经贸关系中占有重要地位。现在，这一给双方带来共赢的贸易再次受阻，责任完全在美方，一切后果也由美方承担。

令人遗憾的是，美国农业和农民将因美方一些人不讲诚信而成为最大受害者。美国大豆、玉米、小麦等农业组织此前就发表联合声明，明确反对美对华加征关税，指出美国农业需要的是市场而不是关税。《洛杉矶时报》日前表示，贸易战正使美国农场经济陷入浩劫。有数据显示，美国今年农业收入预计为694亿美元，比2013年的高点低了45%左右。美方如果实施新一轮加征关税，无疑将使正在应对农产品价格疲软、自然灾害等问题的美国农业雪上加霜。对此，白宫国家经济委员会前主任加里科恩一针见血地指出，加征关税不能真正打击中国经济，而美国的农业正遭受巨大的打击。

中国拥有14亿人口的巨大市场，具有强大购买力。今年上半年中国农产品进出口额达1086.5亿美元，同比增1.4%。其中，出口368.1亿美元，减2.5%；进口718.4亿美元，增3.5%。中国农产品进口如此红火，预示着消费升级和更加开放的中国正为世界各国带来更大机遇。美国农产品只要价格合理、质量优良，完全可以在中国市场获得丰厚收益。

美方一些人若真为美国农民利益考虑，就应认清大势，听一听美国农民的呼声，算一算自身利益得失，回到落实中美两国元首大阪会晤共识的正确轨道上来，同中方相向而行，为两国农业领域合作创造必要条件。(国际锐评评论员)

（文章来源：央视新闻）