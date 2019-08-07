上海自贸区临港新片区落定：放宽房产限购 设立超千亿专项发展资金

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上海自贸区临港新片区的规划起点高，产城融合、生态宜居的城市功能基本形成。我们有信心，按照总体方案的要求，通过若干年的努力，在这寸土寸金的地区一定能够飞出新的“金凤凰”。

昨日，上海市委常委、常务副市长陈寅在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上如是表示。

8月6日，国务院正式发布《关于印发中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案的通知》，至此备受各方关注的上海自贸区新片区揭开面纱。

同日，国新办举行新闻发布会，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文，上海市委常委、常务副市长陈寅、中国人民银行研究局局长王信和商务部外国投资管理司司长唐文弘介绍上海自贸试验区新片区总体方案有关情况。记者从发布会带来六大看点。

看点一：《总体方案》共五部分有三特点

王受文介绍，《总体方案》共有5部分内容：

第一部分是总体要求。

第二部分是建立以投资贸易自由化为核心的制度体系。包括实施公平竞争的投资经营便利、实施高标准的贸易自由化、实施资金便利收付的跨境金融管理制度、实施高度开放的国际运输管理、实施自由便利的人员管理、实施国际互联网数据跨境安全有序流动、实施具有国际竞争力的税收制度和政策。

第三部分是建立全面风险管理制度。包括强化重点领域监管、加强信用分级管理、强化边界安全。

第四部分是建设具有国际市场竞争力的开放型产业体系。包括建立以关键核心技术为突破口的前沿产业集群、发展新型国际贸易、建设高能级全球航运枢纽、拓展跨境金融服务功能、促进产城融合发展、加强与长三角协同创新发展。

第五部分是加快推进实施。包括加强党的领导、加大赋权力度、带动长三角新一轮改革开放、抓紧组织实施。

王受文表示，《总体方案》主要体现坚持贯彻高质量发展的要求，坚持对标国际高标准，坚持以风险防控为底线的特点。

看点二：上海市特殊支持政策力度大

根据《总体方案》，上海自贸区新片区设在上海大治河以南、金汇港以东以及小洋山岛、浦东国际机场南侧区域设置新片区。按照“整体规划、分步实施”原则，先行启动南汇新城、临港装备产业区、小洋山岛、浦东机场南侧等区域，面积为119.5平方公里。

陈寅表示，新片区选址考虑能够承载国家战略和新兴产业发展需要，具有一定的发展空间，国际运输条件完善，便于实施风险防控措施等要求。

陈寅透露，目前上海市已经完成了新片区的管理办法、特殊支持政策、政务服务方案等相关准备工作，将推动重大改革举措优先在新片区试点，符合新片区产业定位的重大项目优先在新片区布局。上海市委、市政府在地方事权范围内，研究制定了支持新片区建设的特殊政策。主要是聚焦于管理权限、资金支持、人才吸引、土地规划、住房保障等方面，很多政策力度还是比较大的。

比如说，赋予了新片区更大的改革自主权。原则上，上海的重大改革举措优先在新片区试点，上海支持浦东新区改革开放再出发的政策举措，在新片区全部适用。

今后，上海出台的同类政策，对于企业和人才的支持力度优于这次政策，新片区按照“政策从优”的原则，普遍适用，同时也赋予新片区管理机构市级以及区级经济管理权限。

再比如，在打造更具吸引力的人才发展环境上，主要是聚焦吸引国内和国际各方面的人才，上海一共提出了12条政策，包括人才“居转户”(居住证转户籍)年限从原来的7年缩短到5年，核心人才进一步缩短到3年。对于非本市户籍人才购房资格，由居民家庭调整为个人。在新片区，购房需要缴纳个税或者社保年限从5年缩短到3年。

另外，在资金方面，上海将设立新片区专项发展资金，5年出资总规模不少于1000亿，重点是要支持新片区内的高端人才、基础设施建设等方面。

看点三：金融政策将更开放、便利、自由

《总体方案》提出，在风险可控的前提下，按照法律法规规定，借鉴国际通行的金融监管规则，进一步简化优质企业跨境人民币业务办理流程，推动跨境金融服务便利化。研究开展自由贸易账户本外币一体化功能试点，探索新片区内资本自由流入流出和自由兑换。

王信表示，人民银行积极做好金融支持自贸试验区建设的各项工作。下一步，在临港新片区将试行更加开放、更加便利、更加自由的金融政策，打造金融开放创新的新高地。

具体表现在：一是进一步提升贸易投资的便利化水平；二是有序推进各项金融开放创新的措施，有效激发市场活力；三是进一步健全金融法治环境，优化营商环境。

金融委发布的11项金融业开放措施将优先在上海自贸区新片区落地。

看点四：税收制度和政策更具国际竞争力

税收制度和政策是上海自贸区新片区全方位、深层次、根本性的制度创新变革的一个重要方面。

陈寅介绍，目前新片区方案共明确了五方面的税收政策：

第一，对与新片区产业发展规划相适应的，具有基础优势的集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等重点行业的关键核心环节相关企业，实施一定期限(成立之日起5年内)的企业所得税税率按照15%进行征收，这将有助于培育发展先进技术，形成产业辐射效应，带动其他相关区域联动发展。

第二，在其他地区先行试点的基础上，继续探索个人所得税政策对海外高层次人才的激励效应。

第三，自由贸易账户作为上海自贸区金融改革重要的基础设施，我们将积极探索通过自由贸易账户开展投融资以及金融业务的税收政策。

第四，新片区方案明确了与国际船舶登记制度相配套的税收制度安排，主要是在服务上海国际航运中心建设这个国家战略的同时，也支持我国造船工业的发展。

第五，进一步鼓励贸易自由化便利化，对境外进入新片区海关围网区域的货物予以保税或者免税。

陈寅透露，对于企业适用税收政策都有明确的目标范围和条件要求。目前，上海正在配合国家主管部门抓紧制定实施细则，并且将密切跟踪相关政策的实施效果。

看点五：国际商事纠纷审判组织建设将加强

《总体方案》提出，实施公平竞争的投资经营便利。借鉴国际上自由贸易园区的通行做法，实施外商投资安全审查制度，在电信、保险、证券、科研和技术服务、教育、卫生等重点领域加大对外开放力度，放宽注册资本、投资方式等限制，促进各类市场主体公平竞争。支持新片区加强国际商事纠纷审判组织建设。

唐文弘表示，临港新片区设立之后，将会在总体方案框架下，全面推进投资领域各项试点任务，包括加强国际商事纠纷审判组织建设等。

上海自贸试验区已经设立了知识产权法院和金融法院。唐文弘表示，下一步还将加强国际商事纠纷审判组织建设，明确规定允许境外知名仲裁机构和争议解决机构设立业务机构，就国际商事、投资等领域发生的民商事争议，开展仲裁业务。

唐文弘指出，《外商投资法》及其配套的规定，以及总体方案中涉及的法律性规定，将为临港新片区开展改革试点、制度创新和吸引外资等工作提供更为坚实的法治保障，创造更优质的投资环境，助力企业在未来享受更多的政策红利和实惠。

看点六：突出强调服务和融入长三角一体化发展战略

《总体方案》提出，到2025年，打造一批更高开放度的功能型平台，集聚一批世界一流企业，区域创造力和竞争力显著增强，经济实力和经济总量大幅跃升。到2035年，打造全球高端资源要素配置的核心功能，成为我国深度融入经济全球化的重要载体。新片区参照经济特区管理。

王受文表示，在服务和融入长三角一体化发展战略方面，新片区特别强调突出了：

第一，实现有机衔接。长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在全国经济中具有举足轻重的地位。这次新片区的总体方案制定过程中，商务部、上海市政府会同有关部门，深入学习贯彻中央关于长三角一体化发展的战略部署，从指导思想、试点内容、推进实施等多方面做好总体方案与长三角一体化发展规划纲要的有机衔接。

第二，突出协同创新。在临港新片区试点过程中，将实现与长三角地区相互联动、协同发展，因此在建设具有国际市场竞争力的开放型产业体系方面，总体方案明确，支持境内外投资者在新片区设立联合创新专项资金，允许相关资金在长三角地区自由使用；总体方案还支持境内投资者在境外发起的私募基金，参与新片区创新型科技企业的融资，凡符合条件的可在长三角地区投资等。

第三，强化带动引领。在长三角新一轮改革开放进程中，临港新片区要发挥带动和引领作用。总体方案明确，支持临港新片区优势产业向长三角地区拓展形成产业集群；定期总结评估新片区在投资管理、贸易监管、金融开放、人才流动等方面的制度经验，制定推广清单，有序推广实施；加强新片区与海关特殊监管区域、经济技术开发区联动，放大辐射带动效应。所以，这次临港新片区的总体方案特别强调服务和融入长三角发展战略。