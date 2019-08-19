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摘要

【先行示范区为什么是深圳？且看这些数据：高科技企业集聚地 14股市值超千亿】到2025年，深圳经济实力、发展质量跻身全球城市前列，研发投入强度、产业创新能力世界一流，文化软实力大幅提升，公共服务水平和生态环境质量达到国际先进水平，建成现代化国际化创新型城市。

《意见》一出，深圳又“火”了。

昨日深圳迎来重磅利好，中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。

根据《意见》，深圳发展目标分三步走：

到2025年，深圳经济实力、发展质量跻身全球城市前列，研发投入强度、产业创新能力世界一流，文化软实力大幅提升，公共服务水平和生态环境质量达到国际先进水平，建成现代化国际化创新型城市。

到2035年，深圳高质量发展成为全国典范，城市综合经济竞争力世界领先，建成具有全球影响力的创新创业创意之都，成为我国建设社会主义现代化强国的城市范例。

到本世纪中叶，深圳以更加昂扬的姿态屹立于世界先进城市之林，成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。

为什么偏偏是深圳？小编从经济增长、产业结构、人才引进与资本市场四大维度揭示了深圳几大数据看点。

数据看点一：GDP年均增速超20%，总量去年首超香港

从1979年到2018年，深圳从一座默默无闻的小渔村，如今已蜕变成集全国经济中心城市、科技创新中心等多种头衔于一身的大都市。40年来，深圳经济发展成绩斐然，年均增速超20%。

2018年深圳GDP突破2.4万亿元，仅次于北京和上海，排名第三。深圳经济总量连续赶超，2002年深圳GDP总量超越重庆，跻身第四名；之后深圳GDP总量又超越广州，排名第三，由此“北上广深”变“北上深广”。

与同为粤港澳大湾区主要城市的香港相比，深圳经济发展已占据绝对优势。按人民币比较，去年深圳市GDP高出香港221亿元左右，这是深圳市GDP首次超越香港，由此深圳成为粤港澳大湾区城市经济总量第一的城市。

在一线城市中深圳经济发展水平保持领先地位。2018年深圳人均GDP达到18.96万元，较北京、上海、广州三地分别高35.2%、40.44%与21.92%。

中国社会科学院和经济日报社共同发布的“2018年中国城市竞争力报告”显示，深圳位列“综合经济竞争力排行榜”榜首。城市综合经济竞争力排行榜代表城市的综合实力，深圳领先于香港和北上广三地。

数据看点二：研发投入占GDP比重超4%，高科技企业集聚地

作为科技创新之城，2018年深圳第三产业产值占GDP比重达58.8%，对经济贡献较大。

统计局数据显示，2018年深圳战略性新兴产业增加值合计9155.18亿元，比上年增长9.1%，占地区生产总值比重37.8%。其中新一代信息技术、数字经济、高端装备制造、生物医药等六大产业增加值与上年同期相比均有一定增长，仅海洋经济产业增加值较上年有所下滑。

研发投入方面，深圳全社会研发投入占GDP的比重达到4.2%，位居全国城市前列。

付出与回报成正比。大手笔投入研发的背景下，深圳创新发展能力不仅在国内领先，已在全球显现其巨大的影响力，孵化了华为、大疆、腾讯等全球知名企业。

华为是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商，是民营企业创新的典型标杆。尽管处于风口浪尖，2019年上半年华为业绩仍表现抢眼，实现销售收入4013亿人民币，同比增长23.2%，净利润率8.7%。上半年手机全球发货量达到1.18亿台，同比上升24%，计划今年研发投入1200亿元。

大疆创新致力于成为全球飞行影像系统开拓者，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球100多个国家。

根据《财富》公布的2019年深圳进入世界500强企业的数量达到7家，与上海并列第二。上榜的深圳企业中，中国平安以1635.974亿美元的营收排名第29位，且连续两年排名前三十；其次为华为，排名较上年有所上升。

数据看点三：人才集聚效应显著，近三年年增加值均超40万

深圳自建立经济特区以来，一直是改革的“试验田”、开放的“窗口”，承担为改革开放先行探索的使命，“来了就是深圳人”。

近年来全国各地陆续推出了各项人才引进政策。近年来深圳常住人口总量仍在逐年增加，且近三年每年增加值均超过40万人，深圳人才集聚效应显著。

深圳以创新主导，把人才优先发展作为发展的核心战略。2018年起，深圳市每年安排不少于30%的财政科技专项经费用于基础研究和应用基础研究，同时积极争取和布局国家实验室、国家重点实验室、大科学装置，为一流人才的科研攻关和技术创新搭建更好的平台。

数据看点四：深圳本地股市值超越96%的省份，14股市值超千亿

以市值来看，深圳本地股最新总市值达7.12万亿元，占广东省上市公司市值的六成以上。

若以省份来划分，深圳本地股总市值仅低于北京，超过了上海、浙江、江苏等96%以上的省份对应值(不考虑广东省)。

个股方面，比亚迪、迈瑞医疗、中信证券等14只个股最新总市值超过千亿元，其中不少为细分行业龙头如万科A、中国平安、工业富联。

另外，以《意见》中的重点行业来看，深圳本地股中，涉及5G概念股的有麦捷科技、顺络电子、科信技术、大富科技、中兴通讯、共进股份、特发信息、日海智能、天威视讯、信维通信、飞荣达、金信诺、深南电路、广和通。

涉及人工智能相关的个股有汇顶科技、赛为智能、劲拓股份。

涉及网络空间科学与技术相关个股有中新赛克、兆日科技、任子行。

生命信息与生物医药个股有华大基因、康泰生物、翰宇药业、卫光生物。

（文章来源：证券时报）