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摘要

【国务院确定猪肉保供稳价措施 将在全国自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点】国务院总理李克强8月21日主持召开国务院常务会议，决定在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点，部署扩大养老服务供给促进养老服务消费，确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。（中国证券报）

国务院总理李克强8月21日主持召开国务院常务会议，决定在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点，部署扩大养老服务供给促进养老服务消费，确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。

会议指出，要按照党中央、国务院部署，深化“放管服”改革，推进“证照分离”，破解“准入不准营”，这有利于打造市场化法治化国际化营商环境，也是稳就业的有力措施。会议决定，从12月1日起，在全国自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点，对中央层面设定的全部523项涉企经营许可事项，推动照后减证和简化审批。一是取消对外贸易经营者备案登记等13项审批。二是将报关企业注册登记等8项审批改为备案。三是对人力资源服务许可等60项审批实行告知承诺制。四是对其余442项审批采取压减材料和时限、延长或取消有效期、网上办理、取消现场核验等优化服务措施。五是对上述涉企经营许可事项全部纳入清单管理，向社会公开并定期调整。为此，会议决定，在自贸试验区暂时调整实施相关行政法规和国务院决定；对涉及的法律，提请全国人大常委会授权国务院调整实施。会议强调，“证照分离”改革要加大力度持续推进，对市场主体一视同仁，进一步放宽市场准入，推进便利化，并加强公正监管、事中事后监管，寓管理于服务中。成熟经验要及时向全国推开。

会议指出，以需求为导向发展养老服务，是应对老龄化、提升老年人生活质量的重要举措。一要依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务，为老年人提供助餐、助医、助行、助洁等便捷服务。新建小区和老旧小区改造要把养老服务作为重要配套。二要调动社会力量发展适合老年人消费的旅游、养生等服务。鼓励企业研发生产优质适用的老年用品。大规模培养养老院长、护理员、社工等。三要支持发展商业养老保险，建立保险、福利和救助相衔接的长期照护保障制度，加大对经济困难高龄、失能老人的长期照护补贴。四要加强养老产品和服务质量监测，严肃查处侵害老年人的权益的行为。

会议指出，稳定生猪生产，保障猪肉供应，事关“三农”发展、群众生活和物价稳定。会议确定，一是综合施策恢复生猪生产。加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放，采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场(户)的支持，引导有效增加生猪存栏量。将仔猪及冷鲜猪肉运输纳入“绿色通道”政策范围，降低物流成本。二是地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定。对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场(户)，要安排用地支持异地重建。三是发展规模养殖，支持农户养猪。取消生猪生产附属设施用地15亩上限。四是加强动物防疫体系建设，提升疫病防控能力。五是保障猪肉供应。增加地方猪肉储备。各地要适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，确保困难群众基本生活。

（文章来源：中国证券报）