科创板开市首月“岁月静好” 源于相关规则机制全维度守护

中华PE:

资本市场的“岁月静好”，从来都离不开监管规则和机制的“守护”。

科创板开市“满月”，交易数据出炉：科创板开市以来总体平稳，市场热情度处于高位，投资者情绪逐步趋于理性，各项机制初显成效。由此，“平稳”和“理性”成为市场各界点评科创板首月市场表现的“刷屏词”。

笔者认为，如今看起来十分朴素的平稳运行的背后，是规则先行的制度铺垫，是有疑必问的高效信息披露，是及时有效监管的成功威慑。

2018年11月5日，国家主席习近平宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，科创板的制度建设也由此开启。接近三个月后的1月底，相关配套业务规则公开征求意见。3月1日，《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等近30个文件集中发布，涉及申报门槛、发行承销、市场交易、信息披露要求、投资者适当性管理等多个维度，设立科创板并试点注册制的战略布局也终于正式建立了较为完备的规则体系。

就发行审核制度而言，目前科创板累计受理企业152家，行业分布坚守科创板支持国家战略定位，企业集中于“三个面向”、“主要服务”、“重点支持”、“推动融合”等领域。从上市标准看，有129家、4家、1家、11家、4家企业分别选择了科创板一至五套上市标准，另有3家企业选择差异表决权/红筹企业适用的第二套“市值+收入”指标，科创板上市规则包容性特征体现明显。

从发行审核环节的运作来看，上交所根据信息披露监管要求，及时回应投资者关切，第一时间审核公司公告，针对个别科创公司的核心技术涉及专利诉讼，在证监会上市公司监管部的指导下，会同相关派出机构，及时采取监管行动，督促公司向市场说清讲明有关情况，并督促保荐机构发表核查意见，充分满足投资者知情权、缓解市场担忧。同时，上交所对于违规行为果断处理，敦促中介机构切实履行“看门人”职责。笔者注意到，上交所已经至少“问退”了4家申报企业。随着更多公司认识到监管“动真格”，被问退或主动放弃申报的情况很可能还会增加。

从市场交易情况来看，科创板开市以来经历了充分博弈、震荡上涨、回归理性的过程，至今28家已上市科创板公司股价全部上涨，较发行价平均涨幅171%，涨幅中位数160%。在交易机制创新方面，科创板公司上市首周不设置涨跌停限制，5个交易日后涨跌幅放宽至20%，有利于及时反映市场的价值判断，更有效发挥市场定价作用。

从投资者结构来看，目前科创板开户数低于400万户，兼顾了风险承受力与市场流动性；近四成开通科创板权限的投资者参与首月交易。自然人投资者为科创板参与主体，交易占比89%，专业机构交易占比11%。未来，随着新股供给常态化、投资者参与热情趋稳，科创板估值将逐渐回归理性。也就是说，投资者适当性管理机制发挥了显著效果，市场中合格投资者对于科创板市场交易的认知、判断、驾驭能力高于A股市场平均水平。

此外，笔者注意到，科创板交易首月共发现8起异常交易行为(包括5起拉抬打压股价类、3起虚假申报类异常交易行为)，且单周呈现递减态势，这也表明投资者对于规则和监管的敬畏在逐步提升。

兵马未动，粮草先行，对于担负资本市场改革创新试验田重任的科创板市场而言，完备且兼具可操作性的规则就是最好的“粮草”。笔者相信，科创板交易首月的“行稳”也将为科创板市场的“致远”奠定坚实的基础。

（文章来源：证券日报）