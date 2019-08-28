摘要

【A股千亿市值公司数量逼近牛市峰值 巨头阵营重构】一批代表中国经济核心竞争力的龙头公司，正获得越来越多资金的认可。 截至8月27日收盘，已有77家A股上市公司的A股股份市值下同突破千亿元大关，距离2015年牛

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摘要

【A股千亿市值公司数量逼近牛市峰值 巨头阵营重构】一批代表中国经济核心竞争力的龙头公司，正获得越来越多资金的认可。 截至8月27日收盘，已有77家A股上市公司的A股股份市值下同突破千亿元大关，距离2015年牛市高点时87家的最高纪录只差10家。（上海证券报）

一批代表中国经济核心竞争力的龙头公司，正获得越来越多资金的认可。截至8月27日收盘，已有77家A股上市公司的A股股份市值(下同)突破千亿元大关，距离2015年牛市高点时87家的最高纪录只差10家。

放在宏观经济环境和资本市场氛围的大背景下来看，“千亿阵营”再次向前一轮牛市时的纪录发起冲击有着深刻的意义：一方面，中国经济步入高质量发展阶段，产业格局的变化让行业龙头公司脱颖而出，进一步提升竞争力；另一方面，伴随着新一轮对外开放，中国资本市场正变得愈加成熟理性，给予龙头公司更大的关注与支持。

成长公司新晋千亿阵营

市值，常被视为衡量公司综合实力的重要指标之一。在A股市场，当一家公司市值达到千亿元级别，在一定程度上说明其已具备较强的竞争力，在推动国民经济发展中能够起到较为重要的作用。当然，“千亿阵营”公司数量也受市场氛围的影响，当估值中枢抬升，有些公司的市值水涨船高，借势进入千亿元级别。

在上证指数仍在3000点附近震荡徘徊的当下，“千亿阵营”却出现了不同于以往的扩容——根据最新收盘价计算，“千亿阵营”扩围至77家，向牛市中创下的“80+”纪录发起冲击。

回溯过去4年多时间，“千亿阵营”数量在2015年6月份达到“80+”的峰值，此后一度滑落至“40+”。经过一番震荡后，在今年4月份一度回到“70+”水平，并在4月10日达到80家。后随大盘下滑，“千亿阵营”数量又回落至“60+”，如今再度发力上攻。

数量接近牛市巅峰，并不意味着一切如昨。将2015年6月12日创下“87家”时的名单与最新名单做比较可发现，有些公司穿越牛熊，有些公司则黯然退出。

在穿越牛熊的公司中，恒瑞医药、中国国旅、上海机场、牧原股份、立讯精密、万华化学、泸州老窖、宁波银行、爱尔眼科、中兴通讯、云南白药、山东黄金等实现了量级跨越；在新晋上市的公司中，包括了中国人保、工业富联、迈瑞医疗、温氏股份、顺丰控股、招商蛇口、宁德时代、中国广核、国泰君安等；包钢股份、上海电气、宁波港、中国中冶等传统行业龙头，则由于市场看淡而离开了“千亿阵营”。

“强者更强”趋势愈加明显

距离上轮牛市已经过去了4年，上证指数仍在3000点左右徘徊，一批公司市值甚至跌掉了90%。在这种情况下，为何“千亿阵营”的数量能悄然逼近巅峰时期？

从表面来看，是因为业绩。如今的77家公司几乎没有拥有超高市盈率的，相当一批公司的市盈率甚至还处在历史低位，正是持续不断的良好业绩支撑着其千亿元以上的市值体量。尤其是那些“千亿新贵”，在过去几年时间里几乎都实现了超过50%的增长，爱尔眼科、中国国旅、泸州老窖这样的非周期型公司，过去3年净利润增长率甚至超过100%。

业绩来自哪里？进一步深究发现，龙头企业获得超过行业平均的成长能力，几乎成为必然趋势。兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为，中国各领域加速优胜劣汰、结构分化，有核心竞争力的中国公司将持续受益于经济转型以及新一轮对外开放。借鉴上世纪80年代至今的日、美股市，中国核心资产将呈现竞争力不断提升的大趋势，强者更强甚至成为全球赢家。

从更加宏观的角度来看，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济转向高质量发展的基本特征愈加明显，这就需要企业有更强的实力、更大的勇气来迎接机遇和挑战，这是龙头公司的机会，也是龙头公司的任务。

事实上，市场已经逐步认识到这一演进，尤其是资本市场正加大对外开放力度，长期价值投资理念已深入人心。过去牛市中依靠炒作概念的“千亿公司”已不被市场所接受，真正有核心竞争力的公司逐步被发现、被关注。随着中国经济进一步转型升级，一系列主动开放措施加速落地，高质量发展的步伐越走越踏实，“千亿阵营”超过牛市巅峰或许为时不远。

（文章来源：上海证券报）