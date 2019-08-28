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马上 2019年版第五套人民币就要来了！

2019-08-28 10:17:57 作者： 来源：央视财经 浏览次数：0 网友评论 0

中华PE:

摘要
【马上 2019年版第五套人民币就要来了！】8月30日起，2019年版第五套人民币将正式发行，包括：50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角的硬币。（央视财经）

一、纸币特征

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变，提高了票面色彩鲜亮度，优化了票面结构层次与效果，提升了整体防伪性能。

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币调整装饰团花、横号码、背面主景和正背面面额数字的样式，增加正面左侧装饰纹样取消正面右侧凹印手感线和背面右下角局部图案，票面年号改为“2019年”。

50元纸币

正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“50”，左下角光变油墨面额数字调整为胶印对印图案，右侧增加动感光变镂空开窗安全线和竖号码。背面取消全息磁性开窗安全线。

20元、10元纸币

正面中部面额数字分别调整为光彩光变面额数字“20”、“10”，取消全息磁性开窗安全线，调整左侧胶印对印图案，右侧增加光变镂空开窗安全线和竖号码。

1元纸币

正面左侧增加面额数字白水印，取消左下角装饰纹样。

二、硬币特征

2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币分别保持1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币外形、外缘特征、“中国人民银行”行名、汉语拼音面额、人民币单位、花卉图案、汉语拼音行名等要素不变，调整了正面面额数字的造型，背面花卉图案适当收缩。

1元硬币

直径由25毫米调整为22.25毫米。正面面额数字“1”轮廓线内增加隐形图文“￥”和“1”，边部增加圆点。材质保持不变。

5角硬币

材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍，色泽由金黄色改为镍白色。正背面内周缘由圆形调整为多边形。直径保持不变。

1角硬币

正面边部增加圆点。直径和材质保持不变。

三、等值流通

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币发行后，与同面额流通人民币等值流通

（文章来源：央视财经）

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