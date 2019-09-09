从估值与业绩角度探寻港股“黄金坑”

中华PE:

9月4日，恒生指数暴涨995.38点，涨幅高达3.90%，收报26523.23点，创2018年11月2日以来单日涨幅之最。其中，领涨的房地产板块日内大涨5.12%，消费者服务板块涨3.95%，保险板块涨3.91%。这种酣畅淋漓的上涨感觉，于港股，真的是久违了！

数据显示，从5月初起全球市场进入下跌调整期，其中恒生指数调整幅度最大。港股市场估值无论和历史百分位还是全球主流指数相比，都处于历史底部位置。纵向比较来看，恒生指数PE和PB估值分别为10倍和1.2倍，分别接近历史低点。横向对比来看，和全球主要市场PE估值对比，港股估值处于全球“吊车尾”的位置。

港股与A股相比，AH股的溢价率目前也居高不下达132.61。也就是说，相关A股公司相对H股的整体溢价为32.61%。这意味着，现在港股市场买入一篮子的A+H股股票，即使目前A股跌30%，现在买入的港股依然有安全边际。通常来说，相同的标的，如果在A股、港股同时上市，港股的估值要比A股低，极端情况下，有可能低到3折、2折。

半年报季后港股的业绩不可忽视。港股此轮的盈利下行周期始于2017年年报，但可以看到，2019年以来盈利下行斜率趋于放缓。

2019年上半年，港股主要指数的营收、净利润(归属于母公司净利润)增速下行斜率减小。具体来看，港股恒生指数、国企指数、恒生综指的营收分别同比上涨5.9%、6.6%、6.3%，较2018年全年增速小幅回落。业绩增速方面，2019年上半年，上述三个指数归母净利润增速分别为2.8%、8.1%、5.3%，其中国企指数、恒生综指较2018年年报小幅反弹，但剔除金融企业后，盈利增速仍小幅下行。当然，靠业绩反转一个财报季可能不够。港股估值修复，还需要基本面连续出现好转，业绩方面可以再等等看。

该如何看待港股？我们认为，不要因为大跌而选择忽略，而应在大跌中寻找性价比。当前，港股有性价比，不少追求阿尔法收益的港股基金更是有很好的性价比，比如富国基金旗下的富国沪港深价值精选和富国港股通量化精选等产品，感兴趣的投资者可以适时关注。