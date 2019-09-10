中国石化润滑油有限公司总经理苟连杰：“三项制度”改革激活发展新动能

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“改革是推进企业高质量发展的驱动力。”苟连杰表示，通过改革，企业顺利迈过了行业需求下行的拐点。截至8月31日，中国石化润滑油公司经营效益同比增长14.2%。下一步，公司将继续推进“三项制度”改革，并积极探索推进混改和中长期激励。

分步推进行动计划

中石化润滑油公司是中国石化下属的专业化公司，主要从事润滑油脂、精细化学品的生产销售、应用研究、技术开发与服务，是国内最大的润滑油脂公司。公司所拥有的“长城润滑油”品牌，知名度和品牌价值在国内居领先地位。

苟连杰介绍，中石化润滑油公司经过两次重组改制而成。第一次是2002年将原分散在中国石化炼化企业内部的润滑油业务实施重组，组建润滑油分公司；第二次是2012年整合了油品销售板块的润滑油销售业务，设立中石化润滑油公司。公司积极推进转型升级，坚持高端化发展，已成为大国重器及高端装备制造业发展的重要支持者与参与者。

“在不断追求高端化、国际化发展的过程中，中国石化润滑油确立了‘打造世界一流润滑油公司’的战略发展目标。”按照中国石化集团公司的统一部署和要求，公司制定了“两个三年”和“两个十年”分步推进，打造世界一流润滑油公司的行动计划。

苟连杰指出，到明年年底，中石化润滑油争取率先成为中国石化创新型企业。主要产品保持与全球行业最新规格同步，在国内主要细分行业市场占有率保持领先，与国内设备制造商建立合作关系。到第二个三年，将进一步夯实国内领先地位，继续完善全球销售网点布局，具备全球化经营能力。在重点装备领域形成同步研发润滑剂技术。第一个十年，与中国石化整体相比，提前五年实现“世界一流”。科技实力达到世界一流，在数字经济和智能制造领域创新技术达到世界先进水平。全球市场占有率进入前3名。到第二个十年，继续保持全球市场占有率前3名的地位，公司转型成为新型润滑材料公司，成为基业长青的世界一流润滑油专业公司。

“在向‘世界一流’进军实现高质量发展的过程中，目前到了一个爬坡上坎的关键时期。”苟连杰坦言，与国际一流品牌相比，公司在市场化机制、科技创新创效能力、产业一体化优势发挥等方面还有差距，必须加快内部改革，以改革促进发展，在发展中深化改革，解决国有企业存在的收入偏低、用工总量偏多、内生动力不足、运行效率不高等问题。这些问题的存在促使公司加快内部改革，以改革促进可持续发展，争创世界一流。

发力内部管理体制改革

2018年中国石化将中石化润滑油公司列入国资委“双百企业”改革试点单位之一。一年来，公司确立了“立足存量，以‘三项制度改革’为突破口，率先在‘三能’机制建设上取得成效，自下而上，带动内部管理体制机制持续完善”的改革方针，制定完善综合改革方案及工作路线图，分年度细化工作目标、任务和举措，大胆探索创新，积极推进措施落地，取得了积极进展。

苟连杰介绍，为做实收入“能高能低”，公司转变单位实体薪酬总额决定方式，将业绩考核的决定比例由25%提升至100%，并将所有经营单位领导干部的收入与单位经营业绩的决定关系以契约形式固化下来，明确“完成目标任务80%以下的，按基准薪酬60%兑现；完成目标任务90%以下的，按基准薪酬80%兑现；完成目标任务100%的，按基准薪酬兑现；超目标任务完成的，按超额比例量化薪酬激励，上不封顶”。此外，根据“产销研用”各板块特点，在销售、科研、生产操作等岗位探索100%契约到人，实施联量联效计酬，多劳多得。2018年绩效最优单位人均薪酬同比增长15.8%，绩效最差单位下降13.8%。员工个人方面，严格按个人业绩量计酬。如一线销售人员月收入高则2万元以上，低至2000元左右。

为实现员工“能进能出”，苟连杰表示，公司正探索“减员少减薪、甚至不减薪”，“三个人干五个人的活，拿四个人的钱”的总额核定模式。到2019年6月底，公司全口径净优化用工1444人，占比20%，促进人均劳效达到420吨，较2017年提高50%以上。

为实现职位“能上能下”，公司按照领导干部先到位、行政级别根据业绩确定的原则，探索领导人员岗位、职级、机构级别动态化管理，并探索职业经理人制度，在业务完全市场化、业绩容易量化可衡量的销售代表处进行试点，推进市场化管理、市场化选聘、市场化退出。

“通过改革，有效促进了劳动生产率提升，企业内生活力得到释放。”苟连杰表示，2019年上半年润滑油公司基本实现时间过半任务过半，公司2019年人均劳效将达到420吨/人以上，人均劳效同比增长18%，相对2017年末人均水平提升55%以上。

探索混改与员工持股

作为国资委“双百企业”改革试点单位，一年来的改革为中石化润滑油公司注入了发展动力。

“在当前润滑油需求总体不旺、竞争激烈的大背景下，通过改革，企业顺利迈过了行业需求下行的拐点。”苟连杰表示，截至8月31日，中国石化润滑油公司经营总量同比增长13.5%，高档油脂销量同比增长19.1%，海外市场销量同比增长30%，经营效益同比增长14.2%，继续保持良好发展态势。

苟连杰指出，针对存量搞改革，既要直面问题、真刀真枪，也要持续宣贯，刚柔并济，举重若轻，在展现公司推进改革的信心和决心的同时，体现对员工从个人成长、薪酬激励等多角度关怀，并通过制度设计降低改革阻力，用时间换空间逐步消化各项阻力，保证改革平稳推进。下一步，润滑油公司将持续深化改革，聚焦经营管理中的难点、痛点和盲点，在保持国有企业体制架构不变的基础上，聚焦机制创新，精准施策。一是进行运营管理体制的重构，提升产销研协同；二是在科研体制机制方面，推进高端产业化，争取在机器人领域实现突破；三是在混改和员工持股方面将做一些新探索。