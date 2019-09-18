发改委：近期监测猪肉价格趋于稳定

中华PE:

发改委消息，从近期监测情况看，猪肉价格趋于稳定，9月11日—17日，36个大中城市猪肉平均零售价格日均涨幅为0.28%，较8月份明显收窄；其中，中秋节第2天(9月14日)下降0.22%，36个大中城市10涨13跌13平。果蔬价格小幅回落，9月17日，水果、蔬菜平均价格比8月底分别回落3.2%和2.2%。国庆佳节临近，从物价走势分析看，国庆节期间，物价有望继续保持平稳运行。

发改委：总体进展来看，铁路投资完成情况总体平稳



今日发布会上，发改委新闻发言人回应“近两个月铁路投资绝对数量有所放缓”时表示，今年以来，国家发改委以及有关地方一直在积极有序的推进铁路建设，总体进展来看，铁路的投资完成情况总体平稳。今年1~8月，全国铁路完成固定资产投4496亿元，对比往年铁路投资的完成情况，今年的总体进展也是正常的。下一步，发改委将会同各有关方面，聚焦精准投资和有效投资，切实发挥好投资在促进经济社会发展方面的重要的作用。

发改委：几个骨干通道项目正在积极开展前期工作，条件具备将逐项批复

国家发改委新闻发言人孟玮18日表示，近期国家发改委批复了一批铁路项目。最近，重庆至昆明高速铁路可行性研究报告已经获得批复，该项目是京昆高速铁路通道的重要组成部分，全长699公里，总投资达到1416亿元，是“十三五”以来发改委批复单体投资规模最大的铁路项目。除此之外，目前还有几个骨干通道项目正在积极开展前期工作，条件一旦具备就会逐项批复。

发改委：加快相关交通专项规划的编制工作

国家发改委新闻发言人孟玮18日表示，将规划储备一批重大项目。为更好发挥铁路对京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略的基础支撑作用，发改委与有关方面一同，结合“十四五”规划前期研究，正在加快相关交通专项规划的编制工作，下一步将把看得准、有影响的重大项目研究纳入规划，加强项目储备，形成远近结合、梯次接续的良好局面。

发改委等将对北方12个重点省区市进行督查，督促做好天然气供应工作

发改委新闻发言人在今日发布会上表示，经批准9月中旬国家发改委、国家能源局等多部委将组成联合工作组，对北方12个重点省区市进行督查，进一步压实责任，督促做好供暖季天然气的供应，保障工作。

发改委：今年1—8月全国全社会用电量同比增长4.5%

发改委18日消息，从用电看，今年1—8月全国全社会用电量同比增长4.5%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长4.6%、3.0%、8.8%和6.8%，三产和居民生活用电继续保持较快增长。

8月份发改委共审批核准固定资产投资项目9个，总投资689亿元

发改委18日消息，8月份，发改委共审批核准固定资产投资项目9个，总投资689亿元，主要集中在水利、能源等领域。