百威亚太重启港股IPO募资额缩减过半

中华PE:

搁置近2个月后，百威亚太再度冲刺港股IPO，于9月18日至23日公开招股。“卷土重来”的百威亚太不仅在发行股份数量、发行价区间及融资额上做了调整，还出售了澳洲业务，并多了一位基石投资者“撑腰”——新加坡主权基金GIC同意按发售价认购约10亿美元的股份。

百威亚太9月18日公告，公司拟发行12.6亿股，另有不超过15%超额配股权。每股发行价27港元至30港元，预期将于9月30日上市。按发行价上限计算，百威亚太此次IPO募资额仅约378亿港元，较7月初拟IPO募资额减少过半。

出售澳洲业务优化结构

资料显示，百威亚太是啤酒界“巨无霸”百威英博的亚洲子公司，旗下有众多啤酒品牌，拥有位于中国、韩国等多地的56家酿酒厂及61个经销中心。2017年、2018年百威亚太分别销售啤酒93.97亿公升和96.25亿公升，实现营业收入60.99亿美元和67.4亿美元。

百威亚太在中国啤酒市场亦占据不小份额。尤其是在中国高端、超高端啤酒领域，百威亚太更是处于领先位置。GlobalData资料显示，按消费量计，2018年，百威亚太占据的中国高端啤酒市场份额为46.6%。

在首次IPO计划搁浅后，百威亚太剥离了其澳洲业务。7月19日，百威亚太母公司百威英博宣布，以约160亿澳元(约合113亿美元)的价格，将澳大利亚子公司Carlton & United Breweries出售给日本饮料食品巨头朝日集团。

“这一举措可以看出百威英博的财技高超。通过一系列资本运作后，百威实际回笼现金超过160亿美元。”杜克资本投资总监杜先杰表示，从成长性来看，剥离澳洲业务后，百威亚太的增长势头更好，更有利于其IPO定价。

募资额或退居全球第二

7月初，百威亚太在结束公开招股后、公布定价前，突然按下了IPO的“暂停键”。市场普遍猜测，百威亚太搁置IPO计划是因为面向机构的国际配售结果不尽如人意，公司在定价问题上未能与承销商达成共识。

此次重启IPO，百威亚太的募资规模、发行股份数量、发行价格等都较此前缩减。7月初发行时，百威亚太拟发行16.27亿股，招股价区间为40港元至47港元，集资约650.6亿港元(折约83亿美元)至764.46亿港元(折约98亿美元)。此次按发行价上限计算，倘若未行使超额配股权，百威亚太IPO融资额仅约378亿港元(折约50亿美元)。

这一调整或让百威亚太的募资规模由此前的今年全球IPO项目的榜首退居至第二，次于Uber上市时81亿美元的募资规模。

另一个重大调整是，百威亚太引入了新加坡政府主权基金GIC作为基石投资者，后者同意按发售价认购总金额约10亿美元的股份。招股书显示，GIC现时的投资组合规模逾1000亿美元，是全球最大基金管理公司之一。

并且，除了常规的15%超额配股权，公司还加入了发售量调整权条款。行使该权利后，百威亚太可按发售价额外发行最多4.65亿股。“这样一来，百威亚太可以先把集资额降低，再视市场需求考虑额外发行，确保集资成功。”杜先杰认为。