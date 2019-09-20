人民币破7 还是全球最稳定货币吗？

中华PE:

人民币兑美元汇率，这两年已经在“7”附近徘徊了好一阵子。不少人把这个“7”，当作是人们的心理关口，也有人把它当成汇率走势的风向标。人民币汇率破7，让很多人感觉不淡定了：人民币是不是要贬值了？有钱赶紧换点外币吧。

刚破7的时候，不少媒体和专家都写了分析文章，麻辣财经也想写篇报道，“安抚”一下市场情绪，但后来一想还是再等等，因为有市场就有波动，汇率波动也市场化因素主导的。人民币汇率怎么走，还是要看市场交出的“答卷”。

昨天，国家外汇管理局网站发布了最新数据：8月份银行结售汇逆差收窄，外汇市场供求保持基本平衡。8月份银行结售汇小幅逆差54亿美元，环比下降12%，同比下降64%。

另一方面，外汇储备余额保持基本稳定，8月末为31072亿美元，环比增加35亿美元。在人民币刚刚破7的时候，市场上购入外汇的交易量有所增长，但很快就恢复了稳定，并没有出现恐慌性购汇的行为。

中国外汇储备超过3.1万亿美元，连续十几年稳居世界第一，这是市场的底气。再者说，破“7”指的是人民币兑美元的汇率。但人民币汇率不是紧盯美元，而是一篮子货币。人民币对美元汇率破7，并不意味着对其他货币贬值。

“在复杂多变的外部环境下，我国外汇市场运行的稳定性更加突出。” 国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英说，8月以来，外部环境波动性明显加大，但我国外汇市场秩序保持良好，市场主体交易行为理性有序，充分说明我国外汇市场更加成熟，更能适应外部环境的变化，也体现了我国经济基本面的根本性支撑作用。

如果把时间轴拉得更长一些，从“镜头回放”中观察人民币汇率的表现，就不难得出这样的判断：人民币，确实是全球最稳定的货币之一。

外汇市场改革稳步推进，人民币25年历经“风雨”仍从容

根据国际清算银行公布的数据，从2005年汇率形成机制改革启动，到2019年6月，人民币名义有效汇率升值38%，实际有效汇率升值47%。

也就是说，在过去将近15年的时间里，人民币不但没有贬值，而且是全球升值幅度最大的货币之一！

仔细想想，这个结论实际上就出在咱身边。这些年人民币对欧元、英镑和港币等，基本上都是升值的。近十几年里人民币对美元有升有降，整体上人民币对美元也是升值的。

回想计划经济时期，老百姓的账户里是没有外汇的。那时，中国外汇资源短缺，实行统收统支、高度集中的外汇管理体制。

国家统计局的数据显示，上世纪50—70年代，我国外汇储备相当紧张。1952年末外汇储备只有1.08亿美元，1978年末也仅为1.67亿美元，居世界第38位。改革开放以来，我国外汇储备稳步增加，2006年末突破1万亿美元，超过日本居世界第一位。2018年末，外汇储备余额为30727亿美元，我国连续13年稳居世界第一！

再来看看人民币汇率走势。

1994年，人民币官方汇率与外汇调剂价格正式并轨，我国开始实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制。企业和个人按规定向银行买卖外汇，银行进入银行间外汇市场进行交易，形成市场汇率。中央银行设定一定的汇率浮动范围，并通过调控市场保持人民币汇率稳定。

北京师范大学教授钟伟认为，这个制度在当时的确解决了政府集中外汇、增加储备的紧迫需要。

1994 年初汇率并轨后，人民币汇率稳步慢升，到 1997 年底人民币汇率中间价累计升值了 5.1%，于1996年底实现了人民币经常项目完全可兑换。

亚洲金融危机期间，中国政府承诺人民币不贬值，将人民币兑美元汇率基本稳定在 8.28:1的水平，并加强和改进外汇管理，严厉打击出口逃汇和进口骗购外汇。

一直到2005年汇率形成机制改革启动，人民币汇率一次性升值2%以后，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币调节、有管理浮动的汇率制度，人民币汇率弹性逐步增加。

实际上，亚洲金融危机就是1997年发生的，1997年底正处于这个危机期间。在升值了5.1%之后，此时人民币兑美元汇率是 8.28。跟现在的破“7”相比，还差着1块多钱呢。也就是说，从1997年到现在，人民币对美元总体上仍是升值的，升值幅度超过15%。

这么一捋就清楚多了：1994—1997年底，人民币汇率中间价累计升值了5.1%；1997年到现在，人民币对美元升值幅度15%左右。

几十年间，中国逐渐放松外汇和资本管制，不断提高境内机构及个人持汇和用汇便利化程度。对此，咱老百姓有切身体会——现在无论出国留学还是旅游，登录银行网站或在手机APP上，就能轻松购汇。

相对稳定的汇率，是经济社会发展的必要条件

说人民币汇率“稳”或“不稳”，“比一比”才有说服力。

过去20多年，全球市场发生了很多“黑天鹅”事件，包括墨西哥金融风暴、亚洲金融危机、国际金融危机、欧债危机等，面对这些外部冲击，人民币汇率都保持了基本稳定。

交通银行首席经济学家连平说，从人民币汇率指数来看，人民币是二十国集团经济体中最强势的货币，在全球范围内也是升值幅度最大的货币之一；从特定时期人民币汇率走势来看，东南亚金融危机及全球金融危机期间，人民币基本盯住美元，在绝大多数新兴市场国家货币都出现大幅贬值时，人民币汇率保持稳定，充分展现了负责任大国的风范，赢得了世界尊重。

今年以来，人民币在国际货币体系中仍保持着稳定地位，人民币对一篮子货币是走强的，人民币汇率指数升值了0.3%。2019年初至8月2日人民币对美元汇率中间价贬值0.53%，小于同期韩元、阿根廷比索、土耳其里拉等新兴市场货币对美元汇率的跌幅。

“人民币不仅是新兴市场货币中较为稳定的货币，而且强于欧元、英镑等储备货币的表现。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼说。

过去几十年，人民币汇率为什么稳？答案是：中国经济“稳”。

连平认为，有四个“柱子”支撑人民币汇率稳定。

——中国经济增长总体平稳。2000-2012年，中国 GDP年均增速达 10.1%；2015年以来，中国经济增速保持在6.6-6.9%区间，依然高于全球大多数经济体。中国经济长期稳定增长，市场对中国经济的预期较平稳，国际市场持续看好中国经济，这是人民币汇率保持稳定的最主要因素。

——国际收支保持基本平衡。中国国际收支经常账户和非储备性质金融账户大多数年份保持双顺差，外汇供求形势持续较好，是人民币汇率稳定的重要保障。近年来，受内外部环境影响，非储备性质金融账户波动加大，部分年份出现逆差，但跨境资金流动基本稳定，国际收支总体保持平衡，外汇市场供求处于基本平衡状态，有助于人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

——国内市场开放度不断提高。近年来，中国持续推进投资的自由化便利化，强化投资保护。资本市场国际化程度也不断地增强，股市、债市被纳入更加广泛的国际主流指数，吸引跨境资金流入，促进市场信心持续增强。

——跨境资本流动管理框架日益健全。外汇与跨境资金流动宏观审慎管理持续强化，在对外投资、内保外贷等方面的管理更加完善。同时，持续打击外汇违法违规行为，有效维护了良性的外汇市场秩序，为人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定奠定了基础。

去年以来，外部环境复杂严峻，经济运行稳中有变。有些人担心未来人民币汇率大起大落。不过，当前及未来一个时期，人民币汇率仍然有条件也完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定。

信心来自以下几方面——

一是中国经济基本面良好，经济增速有望保持在合理区间，增长韧性较强。宏观杠杆率保持基本稳定，财政状况稳健，金融风险总体可控。特别是随着供给侧结构性改革的推进，我国经济结构正逐步优化，经济增长的内生动力不断增强。

二是市场对中国经济的预期平稳。国际市场交易的中国国债信用违约掉期价格稳步下降，充分表明市场对中国经济的预期平稳，国际市场更加看好中国经济。

三是对外开放力度进一步加大，吸引外资规模逆势上涨。今年1-7月，全国新设立外商投资企业 24050 家，实际使用外资 788 亿美元，同比增长 3.6%。未来，随着新一轮对外开放的深入推进，营商环境的持续改善，中国跨境资金流动有望继续保持大体平衡，这也有助于人民币汇率的稳定。

此外，人民币汇率形成机制不断完善，人民币对美元汇率双向波动幅度加大，企业对汇率波动的适应度进一步提升，市场主体结售汇操作更趋理性。

（文章来源：人民日报）