德勤：港股四季度IPO有望回暖

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同期，全球IPO融资额前三甲分别是纽交所、纳斯达克及香港交易所。尽管香港交易所凭借百威亚太重启港股IPO计划守住季军位置，但期内港股市场新股数量和融资额均较去年大幅下滑。据德勤中国统计，截至9月30日，2019年前三季度港股新股数量预计为98只，同比下滑38%；IPO融资额约为1248亿港元，同比下滑49%。不过，德勤中国对港股市场IPO四季度的表现预期乐观。

科创板推升A股市场融资规模

数据显示，今年前三季度，A股市场前五大IPO融资规模为379亿元人民币，分别为中国广核、中国通号、宝丰能源、海油发展以及澜起科技。其中，中国同号和澜起科技均为科创板上市的新股。

德勤中国认为，今年前三季度，科创板新股是今年上交所甚至整个A股市场表现更强劲的主因。数据显示，前三季度上海证券交易所共有74只新股上市，融资额约886亿元人民币。

德勤中国相关负责人表示，科创板是内地资本市场的一个里程碑，它的推出将进一步吸引中国具有“硬科技”的企业上市融资发展，让发展中的科技企业获得与大企业平等的融资机会，从而提升资本市场服务科创企业的能力。

值得关注的是，相较于2018年前三季度有爱奇艺、拼多多、蔚来汽车等多家新经济公司赴美上市，2019年同期内地企业赴美上市的数据显现出下行趋势。据德勤中国统计，前三季度，赴美上市的内地企业共21家，融资共计29亿美元，分别同比减少22%、61%；平均新股融资规模下降50%。

德勤中国在报告中指出，上述数据下滑主要是缺乏来自内地的大型科技新股，部分科创企业受科创板推出吸引，目前对上市地选择仍持观望态度。

种种数据显示，继美股、港股市场之后，科创板成为新经济、高科技企业的另一上市地之选。“我们很高兴目睹在市场化定价方式下，科创板的表现十分稳定。”德勤中国相关负责人表示，这将为市场带来更多信心，预计在今年最后一个季度，将会有数家科创企业或市值高的新经济公司登陆科创板。

德勤中国预计，到今年年末，除了科创板之外的主板、中小企业板及创业板今年或共计有110只至130只新股，融资额最少达1200亿元人民币。

港股四季度新股市场预期乐观

相较于A股新股市场的火热，第三季度的港股新股市场则略显冷清。数据显示，第三季度，港股仅22只新股上市，新股数量跌至2014年以来最低。

不过，德勤中国对港股新股市场的预期乐观。德勤中国预计，在第四季度，港股新股市场的动力很大，或还将有两只同股不同权的新股会完成上市，包括一家以港股作为第二上市地的互联网巨擘。此外，据上证报记者了解，8月底，AI人脸识别领域的明星企业旷视科技向港交所递交了招股说明书。

“倘若来自不同行业的企业IPO得以完成，它们将会巩固香港作为不同业务规模、行业和地区企业的国际金融中心的角色。”德勤中国相关负责人表示，此角色相当重要，长远来说，也是大湾区发展计划的核心元素。

谈及科创板与港股对科创企业的吸引及助力，德勤中国全国上巿业务组联席主管合伙人欧振兴认为，内地是一个巨大的新兴市场，包括新经济企业在内的高成长企业正以指数增长速度成长。单凭一个市场并不足以能够完全满足这些企业的一系列业务需求与庞大融资计划。从更长远看，A股、港股两个资本市场紧密、合作、互补，才是支持经济及这些企业健康成长之道。