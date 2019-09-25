美国众议院议长佩洛西宣布正式启动对特朗普的弹劾调查

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美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)24日宣布，民主党正在对美国总统特朗普进行正式弹劾调查。

佩洛西称，特朗普的行为显示了他背叛了他的宣誓誓言，背叛了国家安全，背叛了选举的公正。因此她宣布，众议院议员们正在进行正式的弹劾调查。



特朗普和乌克兰总统于2019年7月举行了一次电话会谈，美国媒体称特朗普在这次谈话中透露了某些秘密情报，并试图迫使乌克兰政府调查美国前副总统乔拜登，其子被怀疑卷入了乌克兰国内的腐败案件。

9月20日，有报道声称得到了情报界官员的确认，称根据监听记录，特朗普在电话中曾八次向乌克兰总统泽连斯基施压，要求其调查拜登及其次子亨特·拜登(Hunter Biden)，以达到打压大选对手的目的。

该事件受到美国媒体的广泛关注，甚至被一些媒体称作乌克兰“电话门”。特朗普的批评者指责他利用总统力量欺压乌克兰，以搜集有关政治对手民主党人拜登的不利信息。随着大选临近和电话门的发酵，来自民主党的弹劾压力再度上升。

特朗普一直否认对自己的这种指责，他还在9月22日表示可能会公布与泽连斯基的电话谈话记录。在佩洛西发表开启弹劾调查后，特朗普称，“他们甚至都没有看过这次电话会议的笔录，这是一场政治迫害”。