首家“沪港伦”三地上市险企来袭！中国太保拟在伦敦发行不超过A股10%股份

中华PE:

成为沪伦通启动后的又一位“试水者”。

9月23日晚间，中国太保发布公告称，公司董事会已审议通过公司发行全球存托凭证(GDR)，并申请在伦敦证券交易所挂牌上市的相关议案。

本次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过6.29亿股，不超过发行前公司A股股票数量的10%。若此次GDR发行完成，中国太保将成为首家上海、香港、伦敦三地上市的险企。

上述公告发布后，9月25日，大盘下跌1%，中国太保逆势涨0.34%。

拟全球发售不超过6.29亿股

公告显示，此次发行的GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.29亿股，即不超过此次发行前中国太保A股股份的10%，在符合境内外监管要求的情况下，可与基础证券A股股票进行转换。

中国太保集表示，此次发行GDR将有三点好处：

一是有助于在全球范围内引入优质投资者，丰富股东构成，持续完善公司治理；

二是有助于稳步推进国际化布局，进一步提升全球影响力；

三是有助于夯实资本基础，提升公司稳健经营能力和风险管理水平，支持公司转型2.0战略的全面实施。

其实中国太保此前就已经开始推进公司国际化布局。

在2005年，太保曾经引入凯雷和保德信入股太保寿险。此后，凯雷和保德信将持有的24.975%的太保寿险股份换成19.9%的太保集团股份，并随着太保集团2009年12月末港股IPO后，将股权全部转换成太保H股，并于2010年后逐步实行退出计划。凯雷和保德信在入股期间获得董事会席位，也为太保寿险带来了先进的队伍发展，精算投资等管理经验。

有望成为首家“沪港伦”三地上市险企

值得一提的是，中国太保是国内首家公告拟发行GDR的保险公司，如果此次GDR发行完成，其将成为第一家A+H+G上市的保险公司。

此外，中国太保此次发行GDR为“沪伦通”开通后的国内第二家试水上市公司。

与“沪港通”的投资者可在两个市场上购买股票不同，“沪伦通”是让海外买家通过DR工具间接持有对方市场股票。

去年10月12日，证监会正式发布《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定》。今年6月17日，沪伦通正式通航，上交所上市公司华泰证券发行了“沪伦通”下首只全球存托凭证(GDR)产品在伦交所挂牌交易。

中国太保上半年净利大增96%

近5年，太保总资产增速一直在10%以上，目前突破1.48万亿元。

从中国太保(集团)今年上半年业绩来看，截至2019年6月末，太保集团实现营业收入2203.86亿元，其中保险业务收入2078.09亿元，同比增长7.9%；集团净利润为161.83亿元，同比增长96.1%。集团内含价值3651.16亿元，较上年末增长8.6%，其中集团有效业务价值1776.54亿元，较上年末增长6.5%。

分业务来看，中国太保寿险业务上半年新业务价值149.27亿元，同比减少8.4%，新业务价值率39.0%，同比下降2.4个百分点；财产险业务综合成本率为98.6%，同比持平；集团投资资产年化净值增长率达到5.9%，同比上升1.1个百分点；上半年末，集团客户数达13352万，较去年末增长710万。

（文章来源：证券日报网）