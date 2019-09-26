险资积极参投科创板 长期配置才刚起步

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保险资金主要通过两条途径参与科创板投资：一是参与科创板上市公司的股票配售；二是通过私募股权基金参与科创板企业投资。业内人士表示，随着科创板企业估值逐渐调整，其对险资的吸引力还将增强，保险资金未来将从长期配置角度，逐渐加大对科创板企业的主动配置。

各种渠道参与科创板投资

“科创板投资在保险机构拓展投资渠道、投资科技产业和支持国家战略等方面具有积极意义。”刘传葵指出。

上证报资讯统计发现，自科创板开板以来，有近50家保险公司及保险资管公司参与了科创板上市公司的股票配售。其中，寿险公司是主力军，参与者达20余家。不光中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险等纷纷登场，人保寿险、阳光人寿等也赫然在列，即便像和泰人寿等新兴寿险公司也积极参与其中。

除此之外，保险集团、财险公司、养老险公司、健康险公司、保险资管公司和再保险公司等各类保险主体，也均参与了科创板上市公司的股票配售。

“和其他板块股票一样，科创板股票在上市初期有一些交易性投资机会。据了解，除了保险资金，其他机构投资者也在积极抓住这类投资机会。”上述大型险资人士分析。

对于部分优质标的，保险公司选择进行战略投资。根据中国通号的公告，中国人寿与新华保险作为战略投资者，各获配中国通号1亿元，投资者类型为“具有长期投资意愿的大型保险公司”。

加大长期配置是趋势

“保险资金对投资科创板的兴趣很大，不少保险公司、保险资管公司早就在积极筹备，对拟在科创板上市企业进行调研。”上述保险资管行业高管告诉上证报。

据数据统计，2019年以来，保险机构调研的上市公司中，屡屡出现科创板上市企业的身影。杭可科技、华兴源创、瀚川智能、航天宏图等科创板上市企业均接待过保险机构的调研。

“随着科创板企业估值逐渐调整，其对险资的吸引力还将增强，保险资金未来将从长期配置角度，加大对科创板企业的投资。”上述大型险资人士分析道，比如一些高端制造业、高精尖技术企业，未来具有良好的成长空间。

在“走进上交所、畅谈科创板”活动中，许多保险资管高管纷纷建议，希望科创板给险资提供更多的选择，特别是增加大市值公司的数量，以及给保险公司更充分的时间研究IPO询价材料，以便于险资给予企业更精确的定价。

业内人士强调，加大长期股权投资将是保险资金参与科创板投资的重要方式。上述大型险资人士认为：一是符合“加大直接融资比重”的政策导向，保险公司对企业的投融资服务将由债权投资逐步向股权投资转变，对科创板企业也不例外；二是科创板给机构投资者提供了良性的退出路径，将提高其在一级市场进行长期投资的积极性。