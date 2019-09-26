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险资积极参投科创板 长期配置才刚起步

2019-09-26 09:52:30 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0

中华PE:

 　“保险资金对科创板表现出较高热情，目前有30多家保险公司及资管公司参与了科创板。”中国银保监会资金部相关处室负责人、中国保险资产管理业协会副秘书长刘传葵在近期的“走进上交所、畅谈科创板”活动中表示。

　　保险资金主要通过两条途径参与科创板投资：一是参与科创板上市公司的股票配售；二是通过私募股权基金参与科创板企业投资。业内人士表示，随着科创板企业估值逐渐调整，其对险资的吸引力还将增强，保险资金未来将从长期配置角度，逐渐加大对科创板企业的主动配置。

各种渠道参与科创板投资

　　“科创板投资在保险机构拓展投资渠道、投资科技产业和支持国家战略等方面具有积极意义。”刘传葵指出。

　　上证报资讯统计发现，自科创板开板以来，有近50家保险公司及保险资管公司参与了科创板上市公司的股票配售。其中，寿险公司是主力军，参与者达20余家。不光中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险等纷纷登场，人保寿险、阳光人寿等也赫然在列，即便像和泰人寿等新兴寿险公司也积极参与其中。

　　除此之外，保险集团、财险公司、养老险公司、健康险公司、保险资管公司和再保险公司等各类保险主体，也均参与了科创板上市公司的股票配售。

　　“和其他板块股票一样，科创板股票在上市初期有一些交易性投资机会。据了解，除了保险资金，其他机构投资者也在积极抓住这类投资机会。”上述大型险资人士分析。

　　对于部分优质标的，保险公司选择进行战略投资。根据中国通号的公告，中国人寿新华保险作为战略投资者，各获配中国通号1亿元，投资者类型为“具有长期投资意愿的大型保险公司”。

　　加大长期配置是趋势

　　“保险资金对投资科创板的兴趣很大，不少保险公司、保险资管公司早就在积极筹备，对拟在科创板上市企业进行调研。”上述保险资管行业高管告诉上证报。

　　据数据统计，2019年以来，保险机构调研的上市公司中，屡屡出现科创板上市企业的身影。杭可科技华兴源创瀚川智能航天宏图等科创板上市企业均接待过保险机构的调研。

　　“随着科创板企业估值逐渐调整，其对险资的吸引力还将增强，保险资金未来将从长期配置角度，加大对科创板企业的投资。”上述大型险资人士分析道，比如一些高端制造业、高精尖技术企业，未来具有良好的成长空间。

　　在“走进上交所、畅谈科创板”活动中，许多保险资管高管纷纷建议，希望科创板给险资提供更多的选择，特别是增加大市值公司的数量，以及给保险公司更充分的时间研究IPO询价材料，以便于险资给予企业更精确的定价。

　　业内人士强调，加大长期股权投资将是保险资金参与科创板投资的重要方式。上述大型险资人士认为：一是符合“加大直接融资比重”的政策导向，保险公司对企业的投融资服务将由债权投资逐步向股权投资转变，对科创板企业也不例外；二是科创板给机构投资者提供了良性的退出路径，将提高其在一级市场进行长期投资的积极性。

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