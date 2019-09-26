融通核心价值基金经理张婷：港股迎来中长期布局窗口

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投资逻辑和A股不同



据介绍，张婷2017年10月加入融通基金，之前曾就职于华泰柏瑞、嘉实、易方达等基金公司，有丰富的港股研究投资经验， 拥有香港证监会1、4、9号牌从业资格。

谈及港股投资，张婷强调，与A股相比，香港受国际环境和资金流动的影响更为明显，市场波动也相对剧烈。不过，港股投资者以机构为主，且一半以上来自欧美，投资逻辑与思路和A股明显不同。虽然波动较大，但港股市场换手率要低于A股及主要发达市场。投资港股，一定要多考虑市场参与方的布局和策略，争取做到“先市场一步”。

对于投资理念与方法，张婷认为，理念和投资哲学其实是比较简单的，真正复杂的是实际投资中的千变万化，还有充满噪音和干扰的环境。在香港这个中西合璧的市场里，任何投资理念，都需要执着坚守、灵活运用投资经验，将全球视野与地方经验结合，细致探究、严谨估值，力求得出更加充分的理性判断。

张婷认为，投资永远是一件有风险的事情，关键在于如何管理。“卓越回报来自卓越的组合管理。我们一直努力在复杂的市场环境里保持内心的平静，不随波逐流，力求用深植行业、企业及市场的卓越研究能力和强大的科技与数据分析管理能力为投资人创造超额收益。”

港股目前估值较低

港股市场近期出现震荡，目前是否是布局港股的时机？对此，张婷表示，对于中长期投资者来说，港股正处在一个较好的布局时间点。尽管市场不利因素较多，但港股估值依然便宜，以恒生指数为例，目前市盈率为9.36倍，低于历史中位数。而且，随着美联储重启降息周期，欧洲重启量化宽松政策，全球流动性逐步改善，有利于港股估值修复。“年初至今，港股的表现不如A股，但如果把投资期限拉长，港股其实还是全球中长期价值投资者的理想市场。”

张婷进一步表示，境内投资者海外资产配置需求越来越迫切，香港市场通常被视为最重要的目的地，南下资金会继续增加港股配置。对于境外投资者而言，特别是机构投资者，港股更加符合养老金、主权基金等长线资金的要求，尤其是MSCI纳入A股之后，外资对于中国资产的配置可能更加倾向于选择估值便宜的港股。

谈到具体赛道的选择，张婷更看好科技和医药板块的机会。个股上优选盈利成长较快、估值便宜、高ROE、公司治理良好的行业龙头，积极在股价下跌时布局。

张婷表示，投资中，机遇与风险如影随形。港股的风险点在于两个方面：首先，香港作为最大的人民币离岸市场，受汇率波动影响较大。外部因素升级导致汇率大幅波动，增加了上市公司收益的不确定性，也压制了港股的盈利预期及估值。其次，香港的社会局势也带来不小影响，明显看到资金的避险情绪趋于上升。局势如果继续恶化，香港经济增长必将遭受拖累，所以短期内也要做好组合中的风险平衡。