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雷军旗下首家A股公司冲刺上市！毛利率接近90%，WPS、金山词霸你都用过吗？

毫无悬念，9月27日，雷军实控的公司、国产办公软件龙头“金山办公”通过了科创板上市委审议。

下一步，金山办公将进行IPO注册，如果注册生效，雷军将成功实现继金山软件(3888.HK)、小米集团(1810.HK)之后，把第三家公司送上资本市场，也是其旗下首家A股上市公司。

金山办公的主要产品就出现在我们的日常：WPS办公软件。与全球办公软件巨头微软一路搏杀，金山办公的31年并不容易。根据招股书披露，截至2018年底，金山办公的 WPS 办公软件用户占国内办公市场用户总规模的42.75%，已接近半壁江山。2019年3月，金山办公主要产品月度活跃用户数(MAU)超过 3.28 亿。

金山办公的科创板上市申请在5月8日获得上交所受理，公司保荐机构为中金公司，拟发行不超过 1.01亿股，不超过发行后总股本的 21.91%，拟募资20.50亿元，主要投向WPS Office办公软件研发升级方向、办公领域人工智能基础研发中心建设方向、办公产品互联网云服务方向、办公软件国际化方向等。

31年拼杀 All in移动重回巅峰

不少人曾经以为WPS是山寨版的微软office，但实际上，WPS的诞生早于微软office。

1988年的DOS机时代，一个名叫求伯君的24岁青年在一个宾馆的出租房间里日夜奋战，凭一己之力，在386电脑上敲出10万行代码，WPS 1.0由此诞生。

据公告资料，当时的WPS1.0还是纯字符、窗口式的办公软件，使用其实很麻烦，但相对于并不便宜的汉卡来说已经方便很多，因此 WPS的诞生受到空前欢迎。据说当时史玉柱不得不放弃汉卡，转战“保健品”市场。

微软office系列在90年代才进入中国，当时微软主动找到金山，希望金山将WPS格式与微软共享，并且是两者互相兼容，双方签署了一份“互读”协议。但这也让微软几乎不费吹灰之力让WPS的老用户迁移到微软office上，PC时代，WPS逐渐被边缘化。

雷军1992年起加入金山软件，负责发展和拓展业务运作，1998年起担任金山软件首席执行官，他一手推动了WPS的转型和重生。

“什么东西微软不做，我们就做，这就是我们的生存法则。”2001年，金山办公决定用免费来对抗微软收费的策略。

此外，为了全面和微软抗衡，WPS开发了很多微软不具备的功能，比如模板、云端字体等。WPS里的稻壳儿功能，内含海量的模板和范文，设计师们也可以实现通过提供模板变现。有趣的是，稻壳儿里离婚协议书的模板下载量达到了百万级。

金山办公作为金山软件旗下公司，于2011年分拆出来独立运营，雷军担任执行董事(目前担任董事)。当时雷军已经创办了小米，他预见到，手机或将成为个人计算中心。他也对金山办公提出了要求——All in移动。

这是一个非常“正确的判断”，WPS依靠移动端实现逆袭。如今，WPS Office在PC端的市场占有率仅有40%，而移动端却达到了90%以上。

金山办公在招股书中介绍，顺应移动互联网业务发展趋势，公司从2011年开始，着手布局移动办公应用市场，在微软等竞争对手移动端发展滞后之时，重点针对移动办公用户的需求和应用场景进行分析、研究，实现对多平台应用适配、多终端自适应排版以及基于云端的移动共享等核心技术的突破，快速推出 WPS Office 移动版系列办公产品，并通过移动应用商店在全球范围内发布，迅速占领移动应用市场。

目前WPS Office移动版已经成为国内市场中月活跃用户第一位的移动端办公软件产品。目前公司产品月活跃用户数(MAU)约为3.28亿，其中近60%在移动端。

2019年4月 Mac 版 WPS Office 登陆苹果应用商店，上线一天即雄踞各类应用榜首。

图片来自中信证券研报

而在All in移动端之后，雷军认为，云和AI是金山办公的未来。通过云技术，WPS 可以无处不在，实现多人多设备随时随地创作。金山办公WPS正在构建“以云为基础，多屏、内容为辅，AI赋能”的Office新四大件未来办公方式，AI技术的研发与应用已经成为其发展的核心战略。

金山办公招股书介绍，随着人工智能和大数据分析技术的创新发展，公司产品通过大数据智能分析，能够精准向用户推送其所需办公应用服务，在用户文档创作、在线协同过程中，能够及时推送产品服务，帮助客户快速完成工作任务，提升办公效率。公司产品从单一办公应用工具演变为办公云服务，公司为个人和组织级客户提供了一系列多平台、网络化办公应用服务。

招股书介绍，金山办公控股股东为WPS香港，持有公司67.5%的股份，金山软件(3888.HK)则通过WPS开曼持有WPS香港100%的股权。雷军为公司实际控制人，其通过持有金山软件、WPS开曼、顺为互联网、奇文二维、奇文四维、奇文五维、奇文七维间接持有公司的股权比例为11.99%，目前担任董事。

月活超3亿付费月活占比1.7%

招股书介绍，2019 年 3 月，公司主要产品月度活跃用户数(MAU)超过 3.28 亿。其中WPS Office 桌面版月度活跃用户数超过 1.32 亿，领先其他国产办公软件；WPS Office 移动版月度活跃用户数超过 1.87 亿；公司其他产品(如金山词霸等)月度活跃用户数接近 0.10 亿。

公司介绍，WPS Office 移动版已覆盖全球超过 220 个国家和地区，在全球 Google Play、中国 App Store 的办公软件应用市场中排名前列，并持续保持领先地位。

公司在竞争中逐渐调整商业模式，针对个人用户，以公司产品和办公文档为载体，全面推出会员服务体系，逐渐通过“免费注册用户+周期付费会员”的机制实现用户变现；针对组织级客户，在传统的销售使用授权的基础上，逐步过渡到“办公产品使用授权+办公服务订阅”的双模式运作机制，为公司带来盈利空间。

图片来自中信证券研报

对于个人用户，针对用户需求的不同，公司引入了WPS会员和稻壳儿会员两种盈利模式，用户除了免费使用WPS Office个人版以外，也可以付费成为WPS会员或稻壳儿会员，在公有云上使用更多的办公应用服务。同时，公司充分利用产品为媒介，通过界面展示、平台导流量等方式提供互联网广告推广服务，通过产品运营为公司带来新的盈利空间。

公司披露，WPS 会员人数由2016年度的约99万人增长至 2018年度的约575万人。2016 年12月、2017年12月及2018年12月，公司付费用户月活分别为 77.80万、271.33万及481.17万，公司付费用户月活数量持续增长。2019年3月，付费月度活跃用户数增至569.90万，占当月月活的比重是1.7%。

截至2018年底，按照公司WPS注册用户总量2.80亿计算，公司WPS办公软件用户占国内办公市场用户总规模的42.75%，考虑到公司有规模较大的免费用户，公司未来有较大的市场拓展空间。

图片来自中信证券

招股书显示，2016年-2018年金山办公分别实现营业收入5.43亿元、7.53亿元、11.30亿元，分别实现净利润1.30亿元、2.14亿元、3.11亿元，公司主营业务综合毛利率分别为88.57%、88.23%、86.72%。

最近三年公司研发费用占营业收入比例分别为39.43%、35.31%、37.85%，高于同行业上市公司平均值。

近年来，金山办公WPS与诸多互联网应用提供商及软硬件厂商进行了深入合作，中证君注意到，WPS与雷军旗下小米集团有很不错的生态协同，帮助其进一步发力移动端业务。

9月24日，小米发布了最新MIUI 11系统，其中金山办公WPS协助其推出了“超级文档”功能，可以让用户在手机中一个地方便可查看手机所有文档，支持电脑级别的操作体验。

图片来自MIUI公众号

除了文档管理，在文档调用操作方面，也有很多抓住用户心理的小细节，像中证君这种需要随时随地发稿的工作，也觉得很“友好”。

比如，文字方面，预览文档时即可显示“显示目录”、“字数统计”、“适用手机”、“内容搜索”等功能，如果用户有进一步编辑等其他稍复杂的文档处理需求，可以直接在内部调用WPS进行操作。

表格方面，植入了筛选、排序、冻结窗格、掌上看表等，其中“掌上看表”可以让用户把筛选得到的内容以卡片形式展示。这些都可以很快投屏到其他显示设备演示，并进行显示备注和编辑等。

图片来自MIUI公众号

发力政企安全可靠市场

中信证券研报指出，2018年中国办公软件市场规模为85.34 亿元，计世资讯预测到2023年该市场会达到149.04亿元，云端协同、AI 赋能成核心趋势。

中信证券认为在增值办公服务强劲需求和国家正版化与自主可控政策协同助力下，国内办公软件市场有望实现新一轮大发展，市场规模增长和龙头公司的增速也有望超出市场预期。

相比国外竞争对手，金山办公业务另一大发力点便是政企安全可信市场。为适应客户的安全可靠需求，公司自主研发的 WPS Office Linux 版本已经全面支持国产整机平台(如：龙芯、飞腾、兆芯、申威等芯片)和国产操作系统，并在国家十二五、十三五期间的核高基多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广。

金山办公表示，公司产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用，在政府部门优势尤其明显，目前已覆盖 30 多个省市自治区政府、400 多个市县级政府。

截至 2019年3月底，《财富》杂志披露的世界500强中的 120 家中国企业，公司已服务 69 家，比例达 57.50%；国内96 家央企中，公司所服务的客户已达 82 家，比例达85.41%；特别在金融行业，全国五大国有商业银行均为公司客户，在 12 家全国性股份制商业银行中，公司所服务的客户已达 11 家，比例达 91.67%。公司所服务的企业客户有：中国石油天然气集团公司、国家电网公司、中国工商银行股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国航天科工集团公司等。

图片来自长江证券

（文章来源：中国证券报）