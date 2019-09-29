“9地出台住房租赁新规”上热搜！万科“输血”建设近5000间租赁房 更多房企积极布局

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多地政府推动住房租赁市场发展。同时，包括万科在内的多家知名房企积极布局这一市场。

来源：微博

租赁新政密集发布

近期，多地政府密集出台针对租赁市场的新政。中原地产数据显示，2019年下半年，陕西、北京、深圳、广州、合肥、南京、珠海、长春、南宁等9地相继出台住房租赁新规，通过增加房源供给、规范市场管理等措施，促进住房租赁市场健康发展。

具体来看：

合肥出台全国最优惠住房租赁税费政策，个人出租三年零税费。

长春则明确3年内新增租赁住房315万平方米，落实租售同权政策。

深圳出台政策规范住房租赁市场，对租金涨幅进行了明确限制。

南京市出台整治租赁机构的详细政策。

佛山则对企业自持商品房屋租赁管理政策进行宣讲，明确企业自持商品房屋应全部用于公开对外租赁，不得销售、转让，对外出租单次租期不得超过20年，且不得超过土地出让合同中约定的自持期限。

2018年，全国上百城发布租赁政策，租赁市场成为关注焦点。2019年以来，租赁相关政策累计发布超过30次，内容包括公租房租赁规范、租赁市场乱象整顿、稳定租金、增加租赁房源供应等。

对此，中原地产首席分析师张大伟表示，近期，针对租房市场的政策频繁发布。一线城市中，北京再次重申不得出租隔断房；深圳则明确年涨幅不得超过5%，直接对租金涨幅增加限制；广州要求租金周期支付不得超过一年。

此外，以深圳为代表的城市还明确，加快提高租赁房源。随着房地产调控继续深入，租赁逐渐成为调控重点。

房企加大布局力度

多家房企积极布局住房租赁市场，其中不乏万科这样的知名企业。

以万科A为例，9月25日，万科A发布公告称，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元的住房租赁专项公司债券。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商(簿记管理人)协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.55%。

本期债券募集资金拟投资的住房租赁项目一共7个，分布在北京、上海、大连、东莞、沈阳等地，一共提供租赁住房4944间。其中，北京草桥项目提供租赁住房2969间。

有的房企租赁业务已经进入收获期。

以龙湖集团为例，公司2018年年报显示，公司物业投资业务不含税租金收入为40.9亿元，同比增长57.7%。商场、冠寓、其他收入的占比分别为87.8%、10.4%和1.8%。

冠寓作为国内TOP3的长租房品牌，已陆续在北京、上海、深圳、杭州、南京、重庆、成都等一二线城市开业运营。报告期内，冠寓已开业项目实现租金收入4.27亿元，同比增长961.4%。公司表示，目前，长租公寓已成为公司主航道业务之一，未来将继续有计划地持续投入。

截至2019年上半年，冠寓累计营收4.3亿元，同比增幅207%。今年目标开业超8万间房量，营收10亿元，至2020年目标营收20亿元以上。对于长租公寓业务的盈利周期，龙湖冠寓CEO张智聪如此表示：“今年还不盈利，明年应该能实现微利。”

中国证券报记者了解到，龙湖冠寓项目以轻资产运营模式为主，公司通过整租的方式拿到长租房楼盘，统一装修后进行分租。用于提升90后、95后等消费客群的居住品质。

促进租赁市场稳定发展

9月26日，住房和城乡建设部部长公开表示，要大力发展和培育住房租赁市场，落实各项支持政策，增加租赁住房有效供应，着力解决新市民等群体的住房问题。

由此可见，住房租赁市场前景可期。

9月19日，住建部住房租赁中介机构乱象专项整治工作推进会，要求集中力量在全国范围内深入开展住房租赁中介机构乱象专项整治，严厉打击侵害住房租赁当事人合法权益的行为。要通过专项整治，纠正和查处住房租赁中介机构违法违规行为，坚决取缔一批“黑中介”，有效遏制住房租赁中介机构乱象的同时，加快长效机制建设。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此次住建部召开住房租赁中介机构乱象专项整治工作推进会，体现了当前对于租赁市场、租赁中介业务等积极管控的导向。在此之前，虽然对中介机构的监管内容较多，但从租赁市场角度出发进行明确的专项整治，还是第一次。

这也说明随着租赁市场的发展，在过去强调“多主体供给、多渠道保障”的基础上，政策重心开始从刺激供给转变为稳定分配，这也有助于后续实现更好的租赁市场发展。

张大伟强调，租赁市场的健康是房地产市场健康的一个重要组成部分，只有租赁市场稳定了，买卖市场才能稳定，当下租赁市场的确存在部分问题，但随着政策的重视，租赁市场的稳定可以预期。

住建部鼓励租赁市场发展的试点城市，基本都是一二线城市，这些城市租赁相对数量多，租金高，稳定了这些区域的租赁市场，全国租赁市场基本就稳定了。发展了这些区域的租赁市场，基本全国租赁市场也就平稳了。

此外，2019年6月，住建部曾对外表示，《住房租赁条例》有望在年内立法。

租金连续6周下跌

近期，租赁市场进入传统淡季，全国范围内租金价格一路走低。全国范围内租金价格一路走低，

诸葛找房数据显示，2019年第38周(9月16日至9月22日)全国大中城市租赁市场持续平稳下行，租金均价为43.77元/平方米/月，环比微跌0.04%。截至第38周，租金价格已经连续6周下跌，租赁热度持续减退。分居室看，三居室下跌最严重，租金跌幅连续三周位居首位。

分城市看，青岛、合肥、广州租金环比涨幅位居前三，依次为0.41%，0.23%，0.12%。大连、郑州、重庆跌幅位居前三，依次为-0.28%，-0.27 %，-0.25%。其中，重庆租金连续多周跌幅位居前三。

数据来源：诸葛找房

诸葛找房分析师国仕英表示，三季度是租赁市场传统淡季，随着毕业季渐行渐远，预计短期内租赁市场将会持续平稳下行，租金变化幅度难以出现正增长。此外，大部分租户更倾向于小户型，在传统租赁淡季市场，大户型面临租金下行的压力更大。

从租赁市场潜力看，一二线城市仍然是租赁市场发展主体。

诸葛找房报告显示，毕业生作为租赁市场主要增量人群，毕业后选择发展的城市直接决定了当地的租赁市场发展。

其中，北京、上海、天津、武汉、西安、南京、广州、杭州、成都等一二线热点城市对人才的吸引力仍然最大。长三角地区显示出较强的人才吸附能力，杭州、苏州、南京等经济圈内核心城市人口吸引力半径较长。这些城市的租赁市场有望快速发展。

（文章来源：中国证券报）