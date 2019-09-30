美官员否认除牌中概股 外部干扰将加快资本市场改革

中华PE:

彭博社29日报道，美国财政部发言人莫妮卡·克劳利在一封电子邮件声明中表示：“政府目前并未考虑阻止中国公司在美国证券交易所上市。”

这一最新消息否认了两天前彭博社引述不具名消息人士爆料的关于美国政府正考虑将中概股除牌的消息。



证券时报记者就此举可能带来的影响专访中金首席策略分析师王汉锋，他表示，考虑到美国目前国内的现实，这一举措从提出到真正实施可能还要经历一定的程序，能否完全实施尚需要观察。

王汉锋认为，逆全球化的举措，包括贸易摩擦、科技限制以及潜在的金融资本流动限制，会增加成本，降低需求和利润率，增加不确定性，对全球经济增长不利。美国限制对中国的金融投资的消息短期内可能会给A股和港股市场带来一定负面影响，但总体而言，中国内需空间广阔，政策与改革空间充足，外部干扰将加快国内资本市场改革。

限制资本流动

不利于全球经济

白宫将限制美国对中国的投资的消息引发市场震动，美股27日以普跌回应。当日道琼斯指数下跌0.26%，标普500指数下跌0.5%，纳斯达克综合指数下跌1.1%。中国企业也受到影响，阿里巴巴下跌5.15%，京东下跌5.95%，百度下跌3.67%。

王汉锋向证券时报记者介绍了两国互相投资的情况。据STATISTA统计，美国在中国的累计投资1170亿美元(以成本计算)，只看这一数据容易低估中国市场对美国公司的收入贡献。实际上根据FACTSET等数据来源统计，来自美国的跨国公司近年在中国每年的收入接近6000亿美元。

从中概股的情况看，据数据统计，2012年到美IPO融资的中概股只有3家左右，融资额1.7亿美元，而这一数据在波动中上升，到2018年已经上升至40家，融资额达87.5亿美元。2019年年初至今，有约20家中概股在美国首发融资，融资额24.2亿美元。在个别较大的中国企业到美国交易所上市融资的年份，来自中国企业的IPO融资额可以占到当年美国股市IPO融资额的近1/3。

随着中国市场对外开放加速，美国对中国的投资组合也日益丰富。近年来随着QFII/RQFII制度逐渐开放，沪深港通、债券通成立并逐步放开额度，以及MSCI等国际指数逐渐纳入A股，目前整体外资在中国股市的投资约1.6万亿人民币，债市约2万亿人民币。其中来自美国的资金尚无法明确，但无疑有所占比。“这些途径的敞口是否及多大程度上受到影响要视事态演进的实际情况而定。”王汉锋表示。

王汉锋表示，摩擦升级会导致“双输”，全球化的趋势增进了全球分工合作，无论是贸易、直接投资，还是跨境资本流动，帮助降低了成本，提高资源分配效率，整体促进了全球经济增长。而逆全球化的举措，包括贸易摩擦、科技限制以及潜在的金融资本流动限制，会增加成本、降低需求、降低利润率、增加不确定性，对全球经济增长不利。

外部干扰将加快

国内资本市场改革

王汉锋认为，类似金融领域限制的干扰或噪音，不管最终是否实际推进或实施，可能都会加大中国推进自身金融与资本市场发展完善的紧迫性，加快内部金融改革与资本市场改革，会使得中国更加重视建设健全、成熟的金融及资本市场体系，进一步加快打造透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的步伐。

“年初提出的金融供给侧改革以及证监会在前不久发布的资本市场深化改革12条举措等措施可能会加紧落实。”王汉锋称。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，美国强行驱赶中概股摘牌的做法在实操层面几乎不可能。但中国应该高度重视，并储备和制定相应的对策和方案。美国如果公然践踏法律，会对国际社会带来严重影响，给国际资本和境外投资者带来恐慌情绪，导致他们撤出美国资本市场。从这个角度而言，美国如果这么做，极为不明智，甚至有些愚蠢。

实际上，对于选择合适的企业上市，美国交易所方面有相对独立的规则。纳斯达克交易所27日回应相关报道说：“我们资本市场的一项关键因素是，为所有符合条件的公司提供非歧视性和公平的准入。所有美国证券交易所的法定义务是建立一个充满活力的市场，为美国投资者提供多样化的投资机会。”

王汉锋表示，美国限制对中国的金融投资的消息短期内可能会给A股和港股市场带来一定负面影响，外资集中持股领域可能受到一定短期压力，但总体上中国内需空间广阔，政策与改革空间相对充足，特别是此举将加快中国推进资本市场改革的步伐，对市场中期前景不宜过度悲观。