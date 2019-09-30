21个部门力促健康产业高质量发展 支持达标企业股权融资、并购及发债

中华PE:

为贯彻落实全国卫生与健康大会和《“健康中国2030”规划纲要》部署，加快推动健康

产业

发展，促进形成内涵丰富、结构合理的

健康产业

体系，国家发改委、教育部、科技部、工业和信息化部等21个部门联合制定了《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》(以下简称《纲要》)。

将围绕重点领域和关键环节实施10项重大工程



从重大工程来看，《纲要》指出将围绕重点领域和关键环节实施10项重大工程。一是优质医疗健康资源扩容工程；二是“互联网++医疗健康”提升工程；三是中医药健康服务提质工程；四是健康服务跨界融合工程；五是健康产业科技创新工程；六是健康保险发展深化工程；七是健康产业集聚发展工程；八是健康产业人才提升工程；九是健康产业营商环境优化工程；十是健康产业综合监管工程。

国新未来科学技术研究院执行院长徐光瑞在接受《证券日报》记者采访时表示，从《纲要》本身来看，体现出三个明显特点：一是指导价值巨大，可操作性强；二是思想与时俱进，同时《纲要》还强调了金融和科技在健康产业发展过程中的重要作用，强调跨界融合；三是资源要素保障充分，《纲要》在人才、技术、资本、土地、环境等各个方面提出了要素保障机制，对于健康产业的各领域、各环节都给予了全方位考量。

上海国际金融与经济研究院政策研究员、上海财经大学量化金融研究中心主任曹啸对《证券日报》记者表示，《纲要》印发对于大健康产业的发展意义重大，首先，把国家的支持政策上升到纲要的形式，明确了国家的支持态度，提高了大健康产业未来发展的确定性，从而进一步坚定了市场主体对于大健康产业发展的信心，提高了市场对于投资大健康产业的预期回报，降低了投资风险，能够促进市场对于大健康产业的投资；其次，《纲要》明确了鼓励按照市场化原则进行金融创新的态度，能够起到优化大健康产业营商环境的作用。

支持符合条件健康产业企业股权融资、同业并购和发债

《纲要》指出，要落实和加强金融支持。支持符合条件的健康产业企业股权融资、同业并购和发行债务融资工具。鼓励金融机构对健康产品和服务出口、健康产业企业跨境并购按市场化原则给予服务支持。落实税费政策，落实好健康服务机构按规定享受的税收优惠政策、行政事业性收费减免政策和价格政策。

盘古智库高级研究员盘和林对《证券日报》记者表示，落实和加强金融支持能够有效缓解健康产业发展的资金瓶颈，促进健康产业的产品研发和技术改进，为整个行业的长远发展注入活力。健康产业的推动需要成熟的生态链支撑，更需要技术和产品的突破。一方面，加大金融支持能够为本土健康企业的技术更新和产品研制提供启动支持，对企业成长起关键的输血作用。另一方面，鼓励出口和跨境并购能够加速境内外技术、经验交流，放眼国际发展趋势，提升我国健康产业发展的广度和深度。

曹啸表示，毫无疑问，资本市场对于大健康产业发展至关重要，《纲要》明确了鼓励金融创新支持产业发展的政策，从而会激发金融市场针对大健康产业投资的期限、规模和风险特征进行产品和服务的创新，降低融资成本，实现更好的风险分担，引导更多的社会资本进入大健康产业。具体而言，预期相关企业债券发行会更加便利，债务融资方式会更加多样化，同时，相关企业进入股票市场会更加容易。

“总体来看，资本市场对健康行业起到资本支持和资源整合两方面的作用。通过金融支持资本支持，能够支持企业强化研发投入、建设产品生产线、扩张销售网络，早日实现技术的产业化规模化，从而支撑公司的快速发展和良性运转。而并购重组等市场交易能够加快资源重组、优化配置，促进企业优势的联合，激发协同效应，推动健康产业的高效发展。”盘和林表示。

徐光瑞表示，从金融支持来看，不论是银行、保险、券商还是PE/VC等金融机构，都已经将大健康产业作为投资的重点，考虑到大健康产业涉及面广、产业链长、融合度高等特点，还可以通过多层次的资本市场支持健康产业高质量发展。

大健康产业

市场空间巨大

从产业特点来看，徐光瑞表示，健康产业未来发展将呈现三大特点，一是科技化，随着人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术的发展，特别是伴随着5G的快速落地，远程医疗、智能可穿戴设备等领域将迎来快速发展；二是精准化，精准的检测、治疗等将催生个性化和定制化的健康服务供给，全方位全生命周期维护将实现快速发展；三是融合化，不论是国际国内的技术融合还是健康产业与其他产业的融合，都将推动新技术、新模式不断涌现，推动健康产业不断提质升级。

徐光瑞表示，总的来看，涵盖医疗、医药、养老、健康管理、保健品等领域的大健康产业目前已经达到8万亿元左右的规模，考虑到国家政策、市场需求等因素，未来有望继续保持12%左右的增速，预计2020年将达到近10万亿元规模，2025年预计超过15万亿元。曹啸告诉记者，大健康产业是典型的高增速、大增量的蓝海市场，市场空间巨大。

（文章来源：证券日报）