心脉医疗成为港股分拆子公司 成功闯关科创板第一家

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事实上，港交所此前也曾设定9条规定规范港股分拆上市，主要包括新公司符合上市要求；母公司的持续上市时间、盈利能力；新公司与母公司董监高等相关人员的独立性；新公司与母公司业务与职能的独立性；对于母公司原有股东利益的保护等方面。

而在A股市场上，也已经有一家科创板上市公司是由港股分拆而来。今年7月22日首批登陆科创板的心脉医疗，其招股说明书显示，该公司共有8名股东，其中，控股股东香港心脉持有公司3290.29万股股份，持股比例为60.96%，注册地为中国香港。微创投资持0.83%股权，其与香港心脉均为港股上市公司微创医疗的全资子公司。这层“血脉关系”，也让心脉医疗成为港股子公司成功闯关科创板的第一家。

除了已经登陆科创板的心脉医疗外，港股威胜控股旗下的威胜信息也于9月9日回复了科创板第二轮问询，上交所共对威胜信息提出15个问题，主要涉及公司独立性、知识产权完整性、财务数据、股东情况等。

港股转战A股，除了分拆上市外，选择整体上市的也不在少数。在科创板上市公司中，为投资者熟知的中国通号就是采用整体上市模式申报科创板上市的。2015年登陆港交所的中国通号于今年7月22日首批登陆科创板。

中国通号表示，之所以回归A股选择科创板，是因为科创板的政策好。科创板政策包容性强，能够最大程度激发企业创新激情，而科创板的规范性又仿照主板，便于企业严格管理。同时，中国通号早在2012年就提出要有自己的品牌、要引领高铁核心技术的发展，这跟科创板的定位很契合。

此外，2015年4月份在港交所上市的昊海生科也于近日获得证监会IPO批文，将登陆科创板。

对于港股上市公司竞相申报科创板上市，有业内人士指出，相对于港股，在A股的科创板上市，优点主要体现在，估值高、募集资金多、再融资方便、对开拓国内市场有帮助、有助于宣传公司和品牌等方面。

（文章来源：证券日报）