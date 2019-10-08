港交所：不继续进行对伦敦证券交易所集团有关要约

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李小加网志：放弃与坚持

今天，我们非常遗憾地宣布，我们决定放弃向伦敦证券交易所集团(以下简称伦敦证交所)提出收购要约，因为我们未能取得伦敦证交所管理层方面的积极响应。这不是一个容易的决定，放弃重大的战略机遇固然可惜，但却是最符合我们股东利益的决定，我们不得不忍痛放弃。

过去几十天，我们和众多监管机构以及大量的伦敦证交所股东接洽，我们比以往任何时候更加确信两大交易所联姻的战略价值和巨大潜力。我们当然希望让伦敦证交所的管理层能够像我们一样清楚地看到这次联姻的划时代意义，但是，很遗憾，由于未能说服他们认同联姻的愿景，我们不得不做出今天的决定。

香港交易所集团董事会肩负着所有股东的信任与重托，在做任何决策的时候，必须掌握好平衡的艺术：既要勇于开拓，也要理性务实；既要高瞻远瞩，也要稳扎稳打。

也许有朋友会问，既然困难重重，为什么上个月仍然坚持向伦敦证交所公开“提亲”？是不是太儿戏了？熟悉国际并购的专业人士都知道，这种形式的要约虽不是家常便饭，但在特殊时刻，这种做法并不罕有。上个月我们向伦敦证交所伸出橄榄枝就是这样一个特殊时刻。虽然我们已经非常清楚这次联姻充满挑战，但我们仍然硬着头皮要去“提亲”，主要是因为“过了这个村，就没有这个店了”。因此，如果那时我们还不提亲，我们就可能永远错过争取这个极具战略价值的项目的机会。

对于在这种特殊时机做如此重大的战略交易而言，只能谋事在人、成事在天。在国际并购市场上，“提亲”被拒后通过其他方式依然顺利“成亲”的案例也不是没有。但是，如此重要的交易所并购要取得成功，通常需要借助天时、地利与人和。面对今天的一切，纵然再不舍，纵然再纠结，放弃已经是我们必须做出的理性选择。因为我们已经尽了最大的努力，所以也无悔无憾。

回顾这一个月以来的尝试，虽然收购未果，但是我们越来越清晰地看到年初制定的三年战略规划和发展蓝图是正确的，我们也越来越坚信：地缘政治环境日趋复杂的地球村，更加需要金融基础设施的互联互通。我们国际拓展的步伐不会因为放弃收购伦敦证交所而放缓。我们连接中国与世界的决心不会变，我们立志成为国际领先亚洲市区交易所的愿景也不会变。

过去十年以来，我们透过稳步落实战略规划为股东创造了丰厚的回报，自2009年初以来我们的股价上涨了207%，实现股东总回报315%。未来几年， 我们将继续从立足中国、连接全球和拥抱科技三个方向积极推进我们的战略规划。

一直以来，香港交易所透过发展战略、业务模式、以及核心价值三方面凸显自身的竞争优势：

1

立足中国，连接世界

在立足中国方面，我们已经取得了非常令人欣慰的成绩。我们与内地交易所伙伴合作开创的沪港通、深港通等互联互通项目持续获得投资者和监管机构的信赖与认可，为两地市场带来了双赢。沪深港通的总交易额已经超过1.7万亿美元，截至2018年年底，外资对内地A股的持股金额约为1720亿美元，其中58%的持仓是由沪深港通贡献的。债券通运营至今的总交易额已经超过2100亿美元，为内地债券市场贡献了10%的外资持仓。平稳运行的沪深港通和债券通与QFII、 QDII等机制一起构成了中国资本市场对外开放的重要途径。

纵观全球资本市场的发展历程，交易所之间的合作模式不断创新，而沪港通、深港通和债券通这种合作模式以最小的制度成本实现了不同市场之间最有效率的对接，这同样也是国际主流指数公司在互联互通平稳启动之后，扩大纳入内地股票和债券的主要原因。我们相信中国的资本市场开放和人民币国际化进程，会走一条不同于欧美市场的渐进式道路，而在这个渐进开放的过程中，香港交易所所推动的风险可控的互联互通方式，在相当长的时间内都会为海内外投资者创造独特的价值。即使未来内地资本市场完全开放，由于内地和国际市场长期形成的两种不同的交易和结算托管制度及交易习惯，我们相信，还会有相当一部分投资者由于喜欢用自己熟悉的交易方式进行国际资产配置，而选择互联互通模式。

仅仅立足中国是不够的，我们还要连接全球。这意味着我们还要进一步丰富我们的亚太区产品种类提升香港市场的国际竞争力，意味着我们要利用好伦敦金属交易所的平台进一步扩大国际业务，也意味着我们要通过世界经济论坛等国际平台更加积极地参与国际讨论、向世界展示香港市场的魅力与实力。

2

强劲的交易所核心业务 – 交易与价格发现

交易收入是核心业务，西方的很多交易所对此一直不大理解，甚至有人认为这是一种落后的盈利模式，这其实是由于西方交易所市场自身已被严重割裂，交易流动性很分散，交易所本应依赖的核心竞争力——价格发现却无法为西方交易所带来正常的收入及盈利，因此，不少交易所不得不寻求其他的盈利之道。而在以香港为代表的亚洲市场，拒绝了大量高频交易为市场带来的破坏性割裂，坚持集中流动性的交易所模式充分发挥交易所的价格发现功能，因为这样既能保证流动性充裕也有利于监管，只要我们的平台能够不断丰富金融产品的种类和优化我们的服务，交易收入是交易所最主要、最正常、最稳定的收入来源，它是交易所核心竞争力的体现。

3

拥抱科技，开拓未来

拥抱科技是立足中国和连接全球的核心动力。在交易所的日常运营方面，我们正在积极拥抱科技来优化服务、提升营运效率，例如，今年我们将推出新一代交易后平台。我们也在探索人工智能、区块链等新技术的应用，我们还在联合内地科技龙头企业开拓全新的业务领域，例如，我们今年完成了对深圳金融科技服务企业融汇通金的投资，成为其大股东；我们在香港投资了一家虚拟银行；我们还将投资北京的一家数据科技公司华控清交信息科技(北京)有限公司的少数股权，为实现建立数据市场的计划做准备。

世界越来越多变，这意味着今天的交易所行业，必须与时俱进、灵活面对更加复杂、更加多变的科技、监管和行业环境。挫折，也许是难免的，但我们认为，尽吾志也而不能至者，可以无悔也。我们更相信，事在人为，条条大路通罗马！