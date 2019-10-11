估值探底结构性机会仍存 公募捕捉港股机会

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三季度以来，港股市场深度回调。展望四季度，公募人士表示，港股估值目前已回到底部区域，结构性投资机会将凸显。其中，内需驱动属性行业与科技驱动行业将具备投资价值，借道相关基金参与行情则是投资者理想选择。

估值探至历史底部



三季度以来，A股在科技行情带动下逐步震荡走高，尤其是创业板指数大涨7.68%。但由于下行压力增加，港股三季度走出一波震荡下行行情。其中，国企指数下跌6.26%，恒生指数则下跌8.58%。按细分行业看，除了恒生工业指数飘红0.32%以外，三季度恒生综合企业、恒生原材料业、恒生地产建筑业指数均跌逾10%。

长盛基金指出，年初以来，全球风险资产出现一波强劲反弹，核心因素是宽松预期带来了风险偏好提升与估值修复。但因资金趋向谨慎，港股自5月份出现回调，则几乎抹杀了恒生指数年初至今的涨幅。

“但是，经过本轮下跌，香港市场的估值再次回到历史底部区域。”长盛基金展望认为，从外部环境来看，第三季度起流动性宽松预期有利于风险资产估值提升。“当前全球宽松态势，或推动主要经济体央行资产负债表重回扩张，宽松的流动性环境短期有利于风险偏好提升，对港股表现或有提振。”

前海开源基金董事总经理曲扬表示，从目前来看，影响港股的利空因素正在发生改变。“随着外围影响因素趋于缓和，港股在前期深幅调整基础上估值已回归历史底部，长期来看投资价值凸显。”

曲扬的预判可从南向资金流向中找到验证。数据显示，今年三季度南向资金净流入总额达到879.76亿港元，已超过2018年全年的净流入826.96亿港元。实际上，自今年3月由净流出转净流入以来，南向资金已是连续7个月净流入。即便是包括前两个月的净流出在内，截至10月10日收盘，南向资金今年以来也一共获得1636.04亿港元的净流入。

结构性机会仍存

曲扬指出，决定港股走势的主要因素是内地经济基本面和美联储货币政策。“随着美联储提前结束缩表，港股流动性环境的改善是较为确定的。并且，目前内地经济处于低位平稳阶段，随着外部环境持续宽松，未来内地的政策操作空间也在扩大，预计资源配置将进一步优化，港股依然存在结构性投资机会。”

招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)拟任基金经理白海峰则表示，“内外政策改善-流动性充盈-资金流入低估值高回报板块”将成为港股行情的核心逻辑。市场会继续观望美联储对于重新扩表的指引，美元利率预期不会延续快速回升势头，这也有助于港股放缓调整趋势。

曲扬指出，未来经济发展会呈现出“传统经济稳、新兴产业活”格局。因此，在扩大内需与鼓励科技创新背景下，具备内需驱动属性的行业与科技驱动行业将具备投资价值。其中，内需属性的行业有结构性变化，即会从物质消费逐步转为精神消费，而科技驱动行业则主要包括TMT以及高端制造业，可分成硬件和软件两类，硬件方面主要是消费电子，软件方面是互联网。

借道基金参与投资

在具体投资工具上，曲扬指出，中小投资者可借道基金参与港股投资，如沪港深主题基金或涵盖港股市场的QDII基金均是较理想选择，也可着重挑选过往持仓偏向港股市场的基金。

为布局四季度行情，相关公募已在谋划新基金发售。比如，招商基金旗下的招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金将于10月16日发售，长盛基金旗下的长盛龙头双核驱动混合则已于9月23日开始发售。中国证券报记者获悉，长盛龙头双核驱动混合投资股票的比例为60%-95%。其中，投资于港股通标的股票的比例上限为50%，而投资于龙头上市公司的股票和债券比例则不低于非现金基金资产的80%。

长盛龙头双核驱动混合的拟任基金经理吴达表示，港股短期市场表现受压制，但从估值看已极具投资价值。“在全球投资、消费总量需求不足等背景下，行业整合趋势将进一步显现，能赚钱行业龙头公司将更加获益。”长盛龙头双核驱动混合将以行业研究成果为基础，通过价值精选和趋势择时的双重策略，在A股与港股通公司之间进行选择。

“一方面，港股估值处于历史低位，中长期投资价值凸显；另一方面，A股与港股在诸多行业的互补特征明显，稀缺行业龙头品种互补性较强，通过选取两地更具比较优势的上市企业，可实现1+1>2的优势互补效应。”吴达说。

（文章来源：中国证券报）