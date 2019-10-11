李小加：收购伦交所是经过深思熟虑的

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带着一连串的疑问，证券时报记者采访了港交所行政总裁李小加，他表示，对伦交所的收购是经过深思熟虑、稳妥安排的，双方接洽已经有一段时间了，在此也很感谢团队的团结协作，在消息发出前没有走漏风声，在英国的交易收购会受到严格的监管，具体细节不便讨论。

“但是从个人角度来讲，第一，我们不后悔曾经出发，第二，很遗憾在此时暂时不能前行，但是条条大路通罗马，我们的战略方向不变，立足中国，连接世界，拥抱科技。如果暂时没有特别大的机会，我们就小步快跑，快步小跑，这样每次投入都不大，但是每次发展都很快。我们会从上述三个战略目标来维持香港世界金融中心的地位。世界上所有的收购都是你情我愿，有时候追求对方是大大方方，有时候是含蓄追求，我们根据不同情况、时机和条件作出决策，我们将继续前行，继续突破。”李小加向证券时报记者表示。

此前港交所提出收购伦交所的交易方案中有两种方案：其一，以协议安排方式落实，也即双方你情我愿的情况下展开收购；其二，保留以要约收购方式落实该建议，即敌意收购。在昨日采访会议上，被问及收购失败为何没有启动敌意收购时，李小加表示“我们不想展开敌意收购”，并笑称“道理大家都懂，细节不方便透露”。对于是否会考虑收购其他交易所，李小加表示：“nothing in，nothing out，都有可能。”

10月9日，港交所主席史美伦参加新加坡会议时表示，不排除港交所日后会与其他交易所进行讨论与交流，她表示，港交所对之前的出价未获得通过感到失望，但表明不想展开敌意收购。史美伦还透露，港交所去年已考虑收购伦交所，但当时英国脱欧存在不确定性，9月中出手，是因为见到伦交所8月份公布收购数据商Refinitive，若成功将变得体量过大而难吞并。