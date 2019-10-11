消费税新政 白酒行业怎么加税

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日前国务院发布税费调整改革推进方案，其中后移消费税征收环节备受关注。分析人士指出此项改革十分必要，将提高地方政府促进消费积极性。

虽然具体调整目录并未确定，白酒行业未被方案提及，但消息一出，向来对政策十分敏感的白酒行业立马感受到一丝寒意。10月10日开盘A股白酒公司全线下跌，白酒将被纳入调整范围也成为一致预期，分析人士还指出白酒行业的消费税或将增加322~515亿元。

另外，对于消费税后移冲击波，多数市场人士认为，高端白酒以及相关行业的头部公司影响有限，甚至受益，而政策对中小企业和二三线公司的影响则相对较大。

后移消费税受关注

10月9日，国务院对外印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》(简称“方案”)。

改革措施主要有三个方面，保持增值税“五五分享”比例稳定、调整完善增值税留抵退税分担机制、后移消费税征收环节并稳步下划地方。

从三项改革措施来看，前两项重在稳定预期、均衡分担，第三项消费税下移地方则侧重充实地方收入，属于增量改革部分。

据了解，消费税属于中央税，是我国除了增值税、企业所得税、个税外的第四大税种，在税收结构中占有重要地位。数据显示，2018年国内消费税收入达10632亿元，占当期税收收入的约6.8%。

根据方案，按照健全地方税体系改革要求，在征管可控的前提下，将部分在生产(进口)环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。改革调整的存量部分核定基数，由地方上解中央，增量部分原则上将归属地方。

对于消费税的改革，在部分市场人士看来并不突兀，“今年年初就有预想了。”三川资本执行董事方烈告诉证券时报·e公司记者，“因为降个税、降增值税后，如果刚开始地方政府压力还不明显的话，现在这个压力应该很明显了。”而且据他接触了解，今年不少地方政府财政压力非常大。“肯定是需要扩大税源的，但又不可能从制造业入手，从奢侈品、高端消费品入手，也是一种让富人转移支付的手段。”

实际上，消费税的声音早已有之，今年8月份财政部部长刘昆曾发表署名文章表示，财政部将积极配合全国人大有关方面，加快推进税种的立法工作，其中明确提到消费税。

上述方案也明确，此次改革旨在进一步理顺中央与地方财政分配关系，支持地方政府落实减税降费政策、缓解财政运行困难。尤其对地方而言，将培育壮大地方税税源，增强地方应对更大规模减税降费的能力。

中国(深圳)综合开发研究院金融与现代产业研究所所长刘国宏也对证券时报·e公司记者表示，现在地方急需开源，寻找地方主力税种，他预计未来消费税的范围将会从方案公布的奢侈品等逐渐扩大。他还指出，在当前情况下，地方征收消费税有着必要性，“扩大内需、扩大消费是这几年提的比较多的，但效用却不太明显，直接承载经济发展的一线政府是没有收益的，也就缺乏积极性，如果消费税调整，是有利于提高地方政府积极性的。”

方案公布后，有券商人士分析称，对于消费税调整，10月底的人大常委会或是重要时间窗口。考虑到消费税今年必须推出，而立法必经人大常委会，人大常委会每两个月开一次，12月又与中央财经工作会议等碰撞，10月推出或是较好的选择。

白酒被纳入成一致预期

就方案来说，目前消费税具体调整目录暂未明确，仅指出具体调整品目经充分论证，逐项报批后稳步实施。先对高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等条件成熟的品目实施改革，再结合消费税立法对其他具备条件的品目实施改革试点。

方案并没有明确指出酒类商品，但消费税后移消息一出，资本市场相关各方便立马关注起了对酒类的影响，特别是白酒行业。券商纷纷预测，白酒行业将被纳入其中。而且这样的观点也得到政策及市场人士认同，刘国宏就表示，“从长远看白酒肯定在征收范围内”，方烈也称“白酒纳入范围是迟早的事儿”。

据了解，在消费税的组成中，消费税的收入比较集中，烟、成品油、乘用车、酒这四类品目贡献了90%的收入。而白酒又是历来受政策影响最为明显的白酒行业。

10月10日开盘，A股白酒股全线走低，五粮液一度跌超4%，贵州茅台、泸州老窖、顺鑫农业、酒鬼酒最高跌超3%。不过，随后股价震荡回升，山西汾酒、酒鬼酒、贵州茅台、金种子酒、今世缘等8家白酒公司股价收红，其余微跌。

中金公司分析称，此方案对白酒的后续潜在影响较大，对啤酒和其他酒类影响较小，啤酒目前只有从量税，将适度受益白酒行业在流通环节的税收增加；对白酒行业短期影响较小，中长期影响较大。整个酒类行业短期内后移消费税征收环节难度较大，但是地方政府将有积极性先从经销商对外批发环节征收。

中金公司还分析了消费税改革可能的两种情况对行业的影响：一、如果行业整体实际消费税率征收不变，那么流通行业将因财务透明化而增加较大的增值税、企业所得税以及资本利得税，将增加流通行业运营成本，从而间接提升产品价格和税负；二、如果行业税率保持不变，那么整个酒类行业，特别是白酒行业的税负将显著增加，估算得出当前整个白酒流通行业各个环节合计的加价率在50%~80%，如果增加12%的消费税，按照中国酒业协会公布的2018年白酒行业出厂口径销售额5364亿元计算，白酒行业的消费税将增加322~515亿元，中金预计经销商批发环节将承担流通环节此项新增税负的20%~30%。

但也有观点认为消费税影响不大，长期关注并投资茅台的但斌10月10日在微博上引用一个朋友对消费税的看法称，“这个政策主要是财政的，税收收上来之后，财政部门如何分配。对我们来讲不是一个新的新闻”，并指出“如果白酒的消费税由生产环节后移到销售环节，对于生产企业是个利好，但在消费税实施之初，生产企业都成立了相应的销售机构，将消费税的税基降了下来，2009年总局又出了一个兜底的文件，消费税的计税依据不完全按生产企业的销售价格，而是参考销售公司的价格确定，所以如果消费税改革从生产环节转移到销售环节，应该影响是不大的；留底退税的政策，对于生产资料涨价而销售市场平稳的企业而言，是个利好。”

方烈对证券时报·e公司记者表示：“消费税后移可能是加征的部分，生产环节全部取消的可能性不大，增量部分转移给地方流通环节征收或者把生产环节一部分转移给流通环节。”

影响将分化

无论如何，对于上述政策市场普遍认为，此次消费税后移对行业的影响将呈分化趋势，对各领域的“龙头公司”影响有限，对次高端或者低价市场则影响较大。

至于白酒公司，方烈直言：“对茅台影响有限，次高端和二三线白酒受影响将比较明显。”他指出，每瓶茅台酒目前出厂价和指导价之间相差500元，经销商有足够的利润空间，另外出厂价与市场价之间更是相差巨大，“茅台更大的利润本来就在经销商和黄牛手上，就算加税部分渠道消化，相比其它白酒的空间还是大很多。”

倚天投资管理有限公司总经理叶飞也看好高端白酒，他指出，高档白酒和低档白酒的消费群体不一样，客户黏性大。并直言“茅台为首的高档白酒未来三年会比现在便宜吗？它挺过了塑化剂事件，挺过了反腐，茅台不倒，红旗飘飘”。

中金公司分析认为，此次税改方向将长期有利于白酒中的龙头酒企，它们的定价能力和税收规范性也将帮助它们进一步提升市场竞争力。而且，新的消费税征收环节后移趋势将提升行业集中度，不利于中小企业，高端、次高端白酒企业的影响小于200元以下大众价位白酒，大众白酒消费群对价格提升的敏感度更高，高端白酒企业的渠道加价率更低，边际影响较小，而大众白酒的渠道加价率更高，对渠道影响较大。参考白酒历史上的加税结果分析，如果行业税负增加。中小企业和低端企业的生存难度显著增加。大企业受到的影响将显著小于中小企业。一方面大企业的产品定价权强，同时中小企业的税负将难以隐藏，和大企业形成公平税负竞争。

另外，还有一种分析称应对消费税后移“涨价就行了”。 但涨价也并非全部都行得通，方烈就表示：“消费还是和价格有很大关系，太贵了一定会影响到量，再好的东西也是要有个度的。”另外他还指出，未来对白酒消费税后移的征收很可能像个税一样，实行阶梯制，价格越贵税率也就相应越高。

就白酒而言，涨价转移税费的能力也存在差别，某市场分析人士表示，高端酒具有很强的转移税费能力，短空长多；而中低端酒可能会出现为了份额和销量会补贴差额给终端的情况，短空长更空。

而对于政策可能影响到保健品，有行业分析人士表示，保键品行业正处混战期，为了份额厂家都会将出厂价额外多出近20%的税自行承担与经销商共渡难关和深度绑定，那些低价低质抢市场的小厂会更快消亡，反而份额会加速向巨头集中。