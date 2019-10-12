银行保险机构高管年内增持自家股票超亿元 中国平安高管合计“吃进”6800万元

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据《证券日报》记者根据东方财富Chioce数据及公开资料梳理显示，今年以来共有14家银行保险机构的高管增持了自家公司股票，包括12家银行机构与2家保险机构，累计增持金额约1.2亿元。

值得关注的是，今年以来，中国平安已完成35笔增持，合计增持164.5万股，增持金额6798.22万元，高管增持金额位列银保机构之首。银行机构方面，招商银行高管年内合计增持115.6万股招行股票，增持金额3957.15万元，位列银行机构之首。

平安高管增持额最多

马明哲带头增持

今年以来，中国平安与中国太保的高管分别增持了自家公司股票。

其中，中国平安高管增持金额最多。公开资料显示，中国平安今年已完成35笔增持，合计增持164.5万股，增持金额6798.22万。

平安集团董事长马明哲带头增持，根据5月份公告，他一次性增持24.4万股，增持均价32.53元，合计投入793.9万元。平安集团副董事长孙建一、平安集团总经理任汇川等高管也进行了增持。

在高管增持的同时，中国平安也斥资回购A股。中国平安10月8日公告称，截至2019年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份57594607股，占本公司总股本的比例为0.31506%，已支付的资金总额50亿元(不含交易费用)，最低成交价格为人民币79.85元/股，最高成交价格为人民币91.43元/股。

除中国平安之外，今年以来中国太保三名高管合计增持自家股票3.89万股，金额达146.71万元。

在高官增持、股份回购、业绩大增等多种因素推动下，今年以来A股保险股表现亮眼。截至9月30日收盘，中国人保、中国平安年内股票涨幅均超50%，分别达60.78%、58.73%；此外，中国人寿、中国太保的年内股票涨幅也均超20%，分别达35.58%及25.94%，新华保险股票的年内涨幅则为16.96%，均跑赢了上证综指年内16.49%的涨幅。

对于今年四季度保险股走势，天风证券发表研报观点认为，四季度上市险企的保费关注重点转向开门红，并预计2020年开门红整体业绩同比有所改善，保险股迎来向上时机。

12家银行高管密集增持

招商银行高管增持最多

除保险机构之外，12家银行机构的高管也密集增持自家公司股份，分别为：招商银行、浦发银行、平安银行、上海银行、江阴银行、郑州银行、无锡银行、杭州银行、成都银行、紫金银行、贵阳银行、吴江银行。

10月9日晚间，无锡银行发布公告称，因触发实施稳定股价措施启动条件，根据《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》稳定股价预案，本行上市后三年内，董事(独立董事除外)、高级管理人员在触发日后应用于增持本行股份的资金额不低于本人上一年度从本行领取收入的三分之一。增持主体增持金额合计不低于291.56万元。

无锡银行提到，截至2019年10月8日，包括无锡银行董事长邵辉，董事、行长陶畅，监事长徐建新等在内的9名高管已经以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份48.85万股，占公司总股本的0.03%，累计增持金额257.58万元，成交价格区间为每股5.22元至5.31元。

稍前的9月4日，成都银行披露稳定股价公告称，自2019年8月2日起至2019年8月29日，公司股票已连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，触发公司稳定股价措施。根据公司《稳定股价预案》的实施顺序，将采取董事、高级管理人员增持股票的措施履行稳定股价义务，由公司董事、高级管理人员通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份。

除上述两家新近发布高管增持公告的银行之外，招商银行是今年高管增持股票最多的银行。年内招商银行14名高管合计增持115.6万股，增持金额合计为3957.15万元。其中，8月26日，招商银行行长田惠宇以成交均价34.85元增持8.21万股，共计286.1万元，变动后持股数为19.21万股。

今年以来银行高管纷纷增持自家股票与今年以来大批银行股“破净”有关。今年三季度以来，34只银行股中一度有23只出现“破净”。

就银行股未来股价走势，国泰君安国际策略团队认为，今后一段时间看涨银行股，看涨逻辑如下：一是估值低。当前股价已较充分地表现了市场对银行股的悲观预期；二是股息率高。中资银行股的股息率回升至6%，接近历史均值以上2倍标准差6.1%水平，银行股性价比凸显；三是基本面改善。

天风证券认为，银行板块年底行情主要源于估值切换。经统计，银行板块在10月份至12月份及四季度上涨的平均概率依次为85.7%、64.3%、64.3%、78.6%，显著高于其他月份。2019年年银行板块年底行情启动的必要条件或已具备。今年前三季度银行板块涨幅为14.8%，居于申万一级行业中下游。银行业当前PB值仅为0.77倍(截至9月30日)，处于自2010年以来从低到高的0.8%分位，接近历史极值。

（文章来源：证券日报）