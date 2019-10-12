三季度房地产信托融资业务降温 9月募资规模环比降逾三成

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从2019年三季度的信托登记系统数据看，资金投向房地行业占比逐步下滑。具体来看，从信托资金投向领域来看，9月份新增规模中，投向工商企业的募集金额创本年度新高并列首位；投向金融机构的募集金额创年度新低列第二位；投向基础产业的募集金额超过房地产业位列第三；投向房地产的募集金额环比下降32.08%，规模占比环比下降3.02%，滑落至第四位，其规模占比已连续三个月下降，占比低于15%。中国信登认为，这充分反映出行业落实监管要求，及时降温房地产融资业务的响应力。

同时，以上数据也能反映出信托开展通道类业务的节奏整体放缓。从全年信托功能和受托职责变化趋势看，非主动管理类和事务管理类信托产品在规模占比上呈现下行趋势。从9月份的信托登记系统数据看，事务管理类产品规模占比显著下降且年内首次低于40%，非主动管理类产品涉及的初始募集金额和规模占比均创年内新低。可以看出，去杠杆，降通道等监管要求在信托公司实际经营态势中得到印证。

今年三季度信托通道业务与房地产业务进一步下降，是近几个月来一系列信托严监管政策贯彻与落实。5月份，银保监会下发“23号文”，要求严格规范房地产信托业务，强调不得向“四证”不全、开发商或其控股股东资质不达标、资本金未足额到位的房地产开发项目直接提供融资；7月份，银保监会相关负责人表示，为加强房地产信托领域风险防控，针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司，银保监会于近日开展了约谈警示，要求这些信托公司控制业务增速，提高风险管控水平；8月份，监管部门在下发“64号文”中再次强调“去通道、控地产的目标不变，力度不减”；随后，监管又对部分信托公司下发紧缩通道业务的要求，又进一步加大了信托通道的监管力度。

在降通道、控地产的同时，信托对实体经济的扶持力度则进一步增强。据三季度信托登记系统数据，9月份新增规模中信托资金投向实体经济的规模占比68.52%。对此，中国信登认为，信托投向实体经济的资金规模占比稳中有升，这从一定程度上反映出整个行业落实监管部门防风险、治乱象、支持经济实体发展的动向。

中国信登表示，总体看，信托公司经营稳规模、降通道、强管理的态势转变明显，主动管理意识和业务创新发展能力持续增强，全行业发展呈现积极变化，各项信托监管政策措施的执行显现较好成效。

此外，根据信托受益权信息定期报送数据，截至2019年8月末，信托存续规模为21.1万亿元，较5月末21.67万亿元继续下降；信托登记系统数据显示，当年第三季度，各信托公司共计报送各类预登记申请约1.2万笔；报送初始登记申请5800余笔，涉及募集金额近1.5万亿元；报送终止登记为4000余笔，涉及募集金额近1.4万亿元。

（文章来源：证券日报）