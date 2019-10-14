澳门证券交易所胎动？金管局：正开展可行性研究

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澳门证券交易所规划又有新进展。

10月12日，广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军在出席“第八届岭南论坛”时表示，澳门证券交易所方案已经呈报给中央，希望能够将澳门证券交易所打造成人民币离岸市场的纳斯达克，同时也希望能够在澳门回归20周年的礼单里出现一个新的交易所。



何晓军还表示，广州期货交易所已在部门征求意见，年底前可能会批准，该交易所将与绿色和碳排放相关。这些都会让广东以及粤港澳大湾区金融创新走得更快。

澳门金融管理局10月13日对证券时报记者表示，为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出的“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”，澳门金管局已委托国际顾问公司对此开展可行性研究。目前，相关研究工作正有序进行。考虑到澳门邻近已有多个成熟的金融中心，澳门要在此领域有所突破，达致错位发展，必须充分了解自身的优势。因此，该可行性研究将以“发挥澳门所长、服务国家所需”的原则，并根据国家对大湾区的战略部署作整体性的考虑。

若澳门证券交易所最终成立，大湾区内将会出现三家证券交易所——港交所、深交所及澳门证交所。那么，澳门证券交易所是否会对另外两家形成竞争压力，是否会分流赴港上市企业数量？

光大新鸿基财富管理策略师温杰对证券时报记者表示，澳门证交所对香港影响有限，因为建立交易所需要很长时间。让投资者熟悉交易规则，以及实现产品多元化需要一个过程。

中泰国际(香港)分析师Alvin亦向证券时报记者表示，澳门证交所对港交所、深交所不会形成竞争压力，因为澳门缺乏金融基础，比如人才、金融基础设施，且澳门的金融业规模和香港及内地相比差距仍相对较大；长期来看，澳门证券交易所的定位跟港交所和深交所定位也不太一样，澳门可能打造成离岸人民币证券交易所，更多倾向于债券市场，未来发展股票市场可能定位更多偏向葡语系国家企业，或者欧洲企业，尤其是科技型企业来澳门上市融资。如果是内地企业上市融资，首选应该还会以香港为主，因为香港金融市场的深度和广度都比澳门大，金融业基础发展很成熟。

Alvin表示，如果澳门发展证券交易所，可以改变现在澳门产业的单一结构。目前澳门最主要的产业是博彩业，博彩税约占澳门政府税收的85%~90%，博彩业从业人员约占澳门总人口的六分之一，约占劳动人口的三分之一。发展澳门证券交易所也是中央想帮助澳门产业结构升级，改变澳门特区政府未来收入结构。