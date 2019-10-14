港股通南下资金加速入场 蓝筹踊跃“吸金”

中华PE:

在经历9月中旬的短暂波动后，

南下

资金

再次回归此前持续

港股

的势头。截至10月11日当周，南下资金合计净流入逾50亿

港元

，

环比

实现大幅增长。从南下资金集中流入个股情况看，上周蓝筹板块成为“吸金”重地。

分析人士称，从历史水平看，港股估值已接近历史低位。随着市场风险偏好近期开始回升，各路资金有望重新布局港股。





南下资金加速入场

近期，港股通南下资金加快了净流入港股的步伐。

数据显示，上周(截至10月11日当周)，南下资金合计净流入54.95亿港元，其中沪市港股通净流入41.25亿港元，深市港股通净流入13.71亿港元。这也是自截至9月12日当周以来南下资金首次周度净流入金额超过50亿港元。

在截至9月27日当周及截至9月20日当周的连续两周内，南下资金分别合计净流入11.19亿港元、净流出8.32亿港元(截至10月4日当周港股通关闭)。由此可看出，南下资金正在重返港股市场，且入场步伐正在加快。

在南下资金加速入场的同时，港股市场也获得了上涨动能。上周，恒生指数累计上涨1.89%，重返26000点上方，终结此前连续三个交易周下跌的局面。

对此，中欧基金在研究报告中指出，香港股市的特点是机构占比高，持有周期相对较长。目前资金开始持续布局港股主要基于三大原因：第一，港股估值处于历史低位，带来一定安全边际；第二，港股股息率回升，配置更有吸引力；第三，港股上市企业盈利增速较美股更有优势，有望吸引海外长线资金流入。

蓝筹踊跃“吸金”

在港股估值优势明显，港股通资金大举南下之际，哪些股票最受资金青睐？

据活跃个股资金流向统计数据，在近7天南下资金净买入额前十名榜单中，有6只个股为金融蓝筹股。其中，汇丰控股近7天获17.93亿元(单位：人民币，下同)的净买入额，位居榜首；建设银行、友邦保险、工商银行、中国平安、邮储银行均榜上有名，分别获南下资金净买入7.80亿元、2.59亿元、1.84亿元、1.69亿元、1.32亿元。

此外，科技股(腾讯控股)、医药股(中国生物制药)、房地产股(华润置地)、汽车股(广汽集团)也跻身近7天南下资金净买入额前十名榜单。

分析人士表示，一方面，10月15日央行降准将正式落地，有利于维持银行间流动性合理充裕，叠加国内经济企稳回升，中资金融股值得布局；另一方面，目前保险行业以健康险为主的长期增长空间仍在，且相应板块估值较低，因而长期向好趋势较为确定。

分析人士进一步指出，近期，美元指数仍维持高位震荡格局，联汇制在强美元背景下提升了港元资产吸引力。以机构资金为主的港股通资金在此时跟随海外资金逢低布局基本面支撑强劲、长期回报率稳定的金融蓝筹股，不失为明智之举。