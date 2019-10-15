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摘要

【游资疯狂押注 豪赌雏鹰退重新上市？这些ST概念股也拉响警报】债务缠身业绩不佳被立案调查昔日的A股养猪第一股，雏鹰退今日陷入窘境，公司股票也面临被摘牌。 但部分游资的投资热情并未受到影响，竟在疯狂地押注。 理想很丰满，现实很骨感！ 种种不确定性之下，雏鹰农牧短期内很难申请重新上市。

债务缠身、业绩不佳、被立案调查……昔日的A股“养猪第一股”，雏鹰退今日陷入窘境，公司股票也面临被摘牌。但部分游资的投资热情并未受到影响，竟在疯狂地押注。

理想很丰满，现实很骨感！种种不确定性之下，雏鹰农牧短期内很难申请重新上市。

进入摘牌倒计时

雏鹰退10月14日晚发布公告，预计股票最后交易日期为2019年10月15日，退市整理期届满的次一个交易日，深交所对公司股票予以摘牌。

从A股“养猪第一股”到进入退市整理期，雏鹰退仅用了4个月。

4月25日，当时的雏鹰农牧同时发布2018年年报和2019年一季报，公司归属于上市公司股东的净利润分别巨亏38.64亿元和11.03亿元。同时，公司2018年财报被亚太会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。

公司股票交易因此被深交所实施退市风险警示，4月25日停牌一天，并于4月26日开市起复牌，股票简称由“雏鹰农牧”变更为“*ST雏鹰”。

随后不久，针对公司2018年年报，*ST雏鹰收到深交所下发的一连串的问询函，内容涉及公司经营、关联交易、计提资产减值等诸多问题。

随着时间的不断推移，*ST雏鹰的问题不断地暴露出来。除了业绩不佳之外，公司实控人侯建芳所持公司股份全部遭轮候冻结。与此同时，公司的债务危机也是越陷越深。

公司2018年年报显示，公司逾期债务已达31.49亿元。*ST雏鹰的债务逾期也在不断增加。公司7月9日公布的公告显示，公司新增逾期债务近3亿元。

公司最终未摆脱退市的命运。

公司此前公告称，7月5日-8月1日，雏鹰退收盘价格均低于股票面值1元，公司股票存在可能将被终止上市的风险。8月19日，深交所决定公司股票终止上市。同时，公司股票于2019年8月27日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。在此期间，公司股票简称变为“雏鹰退”。

部分游资疯狂押注

颇具讽刺意味的是，即便是要步入最后一个交易日，部分投资者还是选择赌一把。

10月14日收盘，雏鹰退(002477)收于0.17元/股，最低价0.15元/股，最高价0.18元/股，全天换手率3.91%，全天成交额1306万元，较前一交易日增加26.18%。

龙虎榜数据显示，10月14日，买入前五名、卖出前五名的均为游资席位。

其中，买入前五名席位当日净买入额为426.27万元，占全天成交金额的32.63%，买入金额最多的为中信证券晋江长兴路营业部，当天净买入195.29万元。卖出前五名席位当日合计卖出金额为391.01万元，占当日成交金额的14.97%，净卖出金额为388.35万元。

这些席位中，“中原证券许昌八龙路营业部”显得较为特别——该席位是雏鹰退(002477)龙虎榜上的常客——自9月19日以来，该席位8次上榜，一直“买买买”，8个交易日合计买入274万元公司股票，均为单向操作。

不仅如此，该席位似乎对退市整理个股情有独钟。过往数据表明，该席位还曾出现在中弘退(000979)、退市海润(600401)等股票龙虎榜数据之中。东方财富Chioce数据显示，该席位5次与中投证券宁波江东北路证券营业部同时出现在雏鹰退(002477)龙虎榜上，从其操作方向来看，买卖均较为频繁。

短期内难以重新上市

今年7月，53岁的侯建芳对媒体说，“我必须给债权人传递一个信号，你们放心，我绝对会不遗余力把企业做好，我会尽我最大的努力把它盘活。”

但投资者更关心的是，退市后的雏鹰农牧还能否重新上市。

毕竟，市场上曾流传着“牛散”徐翔押注退市股大赚的故事——长航油运(601975)。该公司成立于1993年，主营业务为沿海和国际航线石油运输，于1997年6月在上交所上市。2014年6月5日，公司因连续四年亏损，公司从上交所退市，并于2014年8月6日在股转系统挂牌转让(证券简称长油5，证券代码400061)。

随后，公司于当年实施了破产重整，通过自身努力，逐步改善和恢复了持续盈利能力和持续经营能力。2018年11月2日，上交所同意了公司重新上市的申请。

长油5退市前，股价只有0.7元/股。徐翔用多个账户大举买入，四人合计持有2200万股长油。此后股价最低也高达2.23元/股。长航油运重新上市，徐翔再次大赚。

同长油航运当初一样，雏鹰农牧被终止上市后，将转入股转系统交易，然而，雏鹰农牧却可能很难复制长航油运的故事。

依据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》14.5.1 的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)等等。

但雏鹰农牧于2019年3月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌违法违规，公司被立案调查；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-15.18亿元。

这意味着，证监会的调查结论相当重要，甚至直接决定雏鹰农牧未来能否重新上市，而业绩指标则意味着雏鹰农牧需要三个会计年度的盈利，种种不确定性之下，雏鹰农牧短期内很难申请重新上市。

小心！这些ST概念股拉响警报

截至10月14日，两市ST概念股共有144只(含*ST和ST，扣除退市整理股票)，其中，*ST公司共88家，占比61.11%。

从10月14日的收盘价(若处于停牌，则以停牌日股价计)来看，仅有*ST康达(000048)、*ST集成(002190)、*ST尤夫(002427)、*ST步森(002569)四只股票股价在10元/股之上；*ST华业(600240)、*ST神城(000018)、*ST大控(600747)、*ST印纪(002143)四只股票股价低于1元/股；

股价在1元/股至2元/股之间的股票共计31只，占*ST公司总数的比例为35.23%。

值得注意的是，尽管部分投资者对ST个股情有独钟，但这种偏爱很可能成为危险游戏。

如果说去年年底至今年4月底，ST概念指数与上证综指、沪深300、中小板指、创业板指等主要指数走势大体保持一致的话，数据显示，自今年5月开始，ST概念指数走势就开始与上述主要指数“分道扬镳”，即便是其他主要指数大幅上涨，ST概念指数整体也表现平平。截至10月14日收盘，在今年主要指数上涨20%以上的大背景下，ST概念指数却下跌11.59%。

“这种现象背后有深刻的原因”，一位资深市场人士指出，一是科创板开板后，ST公司的壳价值大降，伴随着整体上市公司数量的增加，投资者的投资范围增大，ST公司重组的投资逻辑吸引力下降；二是监管趋严，ST公司强制退市力度加强，ST公司不再是投资者眼中的“不死鸟”，在市况不佳、交投清淡的背景下，贸然押注ST公司风险很大，一些投资者不得不回避ST公司。

（文章来源：中国证券报）