科创板上市公司三季报首秀临近 主营业务是否符合发展规划引关注

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设立科创板并试点注册制是2019年我国资本市场改革的重要工程，自2019年7月22日首批公司上市以来，科创板受到了市场参与各方的广泛关注。据《证券日报》记者了解，随着科创板上市公司扩容工作的有序推进，截至2019年10月15日，已经从上市首日的25家公司增长到了34家公司。

对于大部分A股上市公司来说，发布季报、半年报、年报已经是司空见惯的事情，而对于这34家科创板上市公司来说，2019年的三季报可以说是他们的三季报首秀，任何细微的消息透露都会被市场重点关注。



私募排排网研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示，三季报的重要性主要体现在投资者可以根据其内容大致推算出公司2019年年报的情况，所以很多投资者会根据三季度的业绩来预判企业2019年的经营情况，从而给出一定的估值。

据东方财富Choice金融终端提供的数据显示，截至目前，科创板34家上市公司已经对公司三季报的预约披露时间进行了公示，主要集中在10月24日-10月31日之间，同时，早在2019年7月份就已经有部分公司对第三季度的盈利情况进行了预测，并向市场透露了部分消息。

记者注意到，从科创板上市公司盈利预测的发布情况来看，34家公司共有12家发布了预测消息。刘有华认为，目前大部分科创板上市公司只是业绩披露预告而没有披露具体业绩区间，可能是因为业绩并没有出现大幅预增或者大幅预减。

“目前来看，大部分登陆科创板的上市公司业绩比较稳定，企业经营方面并没有出现特别大的惊喜，所以上市公司选择谨慎发布预告消息，大概率是为了防范被市场过度解读而导致股价出现大幅波动的风险。”刘有华进一步分析认为，目前整个科创板的交易进入了平稳期，预计接下来就会进入到分化期，备受资金青睐的品种才会在分化中走出来，而且一定是未来业绩可期的品种，所以三季报很可能成为一个分水岭，将会接受市场的检验和筛选。

从盈利预测的内容来看，2019年前三季度净利润不存在大幅波动的上市公司数量为6家；自身经营状况良好的有2家；与同期相比大幅增长的有2家；与同期相比大幅下降的有1家。

对此，北京匀丰资产管理有限公司基金经理李想在接受《证券日报》记者采访时表示，作为机构投资者，并不愿意看到科创板上市公司三季报的业绩，出现大幅的上涨或者下跌，无论这个上市公司属于哪个行业。

“投资者更希望看到的是，上市公司业绩呈现稳步增长的态势，比如中报营收1亿元，那么三季度营收达到1.2亿元，这样稳步提升。”李想进一步分析认为，科创板上市公司三季报的盈利，与中报相比提升10%左右是一个比较合理的区间。

在谈及对科创板上市公司三季报的关注点时，李想表示，更关注企业的主营业务是否符合其一年到两年的发展规划，比如产品、业务是否出现定位偏离等。