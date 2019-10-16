15家科创板“已问询”企业受理逾半年 “问答”时限进入倒计时

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虽然近期科创板上市委会议紧锣密鼓的召开，甚至再现“一天两场”，但是仍有部分企业在问询环节“停留”较长时间，甚至逼近“问答环节”的截止时间。

据《证券日报》记者独家统计，部分科创板申报上市企业虽然顺利进入问询环节，但此后进展缓慢。截至目前，有15家科创板处于“已问询”阶段的企业进入受理期已逾半年。其中，5家企业近阶段排期上会，可以说在问询环节“安全上垒”；其余10家企业还未能完成问询环节。



根据科创板相关规定，根据上交所发布的科创板相关规定，“申请股票首次发行上市的，本所自受理发行上市申请文件之日起三个月内出具同意发行上市的审核意见或者作出终止发行上市审核的决定，但发行人及其保荐人、证券服务机构回复本所审核问询的时间不计算在内。发行人及其保荐人、证券服务机构回复本所审核问询的时间总计不超过三个月”。

也就是说，表面上来看，6个月是“问答环节”的总时长。不过，规定同时表示，“中止审核、请示有权机关、落实上市委员会意见、实施现场检查等情形，不计算在前款规定的时限内”。

此前的7月31日，上交所披露，共有85家科创板在审企业的财务报表已超过规定的有效期，状态变更为中止。这些企业陆续于8月中旬至9月底补充了财务报告，并恢复“已问询”的审核状态。期间的中止审核时间可以在问答环节用时中扣除。

据《证券日报》记者独家了解，交易所对问答环节设置了自动计时系统。此前，也曾有企业在用了约84天回答交易所提问且仍未能上会后宣布撤回发行申请。

此外，记者注意到，上交所的审核工作保持了较快节奏，并未用足3个月的提问期，而在半年的受理期内，相关科创板申报企业回答问题占用的时间超过了上交所用时。从目前仍未排期上会的企业情况来看，即使其曾经中止半个月至两个月，目前留给“问答环节”的时间也不多了，可以说进入倒计时。

（文章来源：证券日报）