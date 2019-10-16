“应考”三季报 科创板公司底气足

中华PE:

上市

公司

的三季报正在陆续披露。由于

科创板

首批公司于7月22日挂牌交易，因此，它们的三季度

如何，是业界尤为关注的。毕竟，这是科创板公司上市后交出的首份真正意义上的“成绩单”。

不过，从目前的情况来看，科创板上市公司的三季报业绩不会太差：根据梳理，截至10月14日，已经上市的科创板企业中，已经公布业绩预告的公司有12家，其中11家2019年1月份-9月份经营情况良好，1家预告业绩出现下滑。



为什么科创板上市公司能够交出满意的“成绩单”？这与科创板的属性是密不可分的。我们知道，科创板重点面对的是新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保和生物医药等六大领域的企业。

所以，我们看到，科创板坚守支持国家战略定位，不管是已经受理的，还是已经上市的公司，都集中于“三个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求)、“主要服务”( 服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业)、“重点支持”(六大领域的高新技术产业和战略性新兴产业)和“推动融合”(推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合)等领域。

应该说，总体来看，这些企业基本反映了我国科创企业的发展现状，与现代科技公司具有的高成长、强研发、稀缺性发展规律相吻合。

当然了，科创板业绩能保持良好的业绩增长，很大程度上受益于持续的搞研发投入。从这些公司的研发费用占收入比的数据中可见一斑。

比如，被誉为“视觉AI第一股”的虹软科技，2016年至2018年的研发投入占营收的比例一直超过30%，2019年上半年研发费用占营收的比例为33.76%，成为科创板企业之冠。虽然三季报数据尚未公布，但可以预期的是，研发投入的占比不会降低。公司董事长邓晖曾公开表示，上市是发展过程中的里程碑，而非结果，公司要继续发展，就必须持续研发，持续创新，保持战略定力。

窥一斑而知全豹。总体来看，科创板上市公司的研发投入远高于传统行业的上市公司，显示了鲜明的“科创底色”。

根据预约披露时间表，拔得头筹的是铂力特，将于10月24日披露三季报，紧随其后的是瀚川智能，时间为10月25日。而已经发布三季报业绩预告的上市公司，“稳中向好”是他们对外透露信息的“主基调”。

科创板公司交卷在即。毫无疑问，这将会给投资者带来重要的信号指标。而从整体透露的情况来看，在上半年订单足、产能大、销售旺盛的带动下，科创板公司三季度整体业绩有望续写靓丽篇章。

一言以蔽之：“应考”三季报，科创板公司底气十足，业绩是值得期待的。