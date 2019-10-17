百强房企新增货值达7.2万亿元 二线城市拿地步伐放缓

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从“全员销售月”到十一黄金周“折上折”卖房，短短半个月，部分龙头房企可揽入数百亿元销售额。10月初，各大龙头房企都针对黄金周进行了额外优惠促销。得到的结果是，尽管楼市整体平淡，但是只要价格足够吸引，依然能够快速“出货”。

值得关注的是，龙头房企忙于打折卖房的背后，是快速回笼资金的目的，要么还债，要么买地，尤其要有足够的新增投资，土地储备充足，才能维持“明天”销售额排行榜上的席位不掉队。



克而瑞研究中心统计数据显示，截至2019年9月末，销售百强房企的新增货值达7.2万亿元，已有24家房企年内新增货值突破1000亿元，中骏、奥园9月份也迈入新增货值千亿元阵营。

克而瑞研究中心表示，三季度土地市场形势较二季度更加严峻，成交量同比和环比均下跌，溢价率持续回落。整体来看，百强房企拿地同样保持谨慎，四成企业拿地销售比低于行业平均水平。此外，三季度以来，房企在二线城市拿地步伐有所放缓。

房企拿地货值集中度上升

从开年至今来看，300城土地市场延续低位运行状态，溢价率已经连续5个月下调，9月份300城土地出让平均溢价率下滑至7.7%，接近去年市场最冷期间水平。

土地市场冷清的背后，是房企拿地投资趋于谨慎和理性。

克而瑞研究中心统计数据显示，在百强房企9个月完成的7.2万亿元新增土地货值中，龙头房企的获取货值能力优势仍然显著。销售TOP10房企新增货值占45%，较上月上涨3个百分点；20强房企的新增货值占比则达到63%；对比销售集中度来看，前30强房企的新增货值集中度均高于销售集中度，意味着未来TOP30房企市场份额仍有增大的空间。

从拿地布局来看，在百强房企新增土地储备中，一、二线城市和三、四线城市的占比几乎旗鼓相当，较去年全年而言，二线城市占比提升近6个百分点，可以看出，在行业调整过程中企业投资更聚焦于高能级城市。

但从各季度的走势来看，回归二线虽然带动上半年部分二线城市土地市场快速升温，二季度百强房企二线投资占比一度高达48%，较三、四线城市高出2个百分点。但三季度以来，在二线城市地价短暂攀升后之后，企业投资也趋于理性，二线城市拿地步伐也有所放缓。

总体来看，百强房企拿地态度保持理性，拿地销售比下降至0.38。分梯队来看，最为理性的是10强房企和31名-50名的房企，虽然均较一季度有所提升，但两个梯队前9个月拿地销售比分别为0.36和0.33，低于行业平均线。

而销售额排行在11名-20名与50名-100名这两个梯队的拿地销售比为各梯队中最高，且一直都保持高位稳定。对此，克而瑞研究中心表示，一方面是房企扩大规模、提升行业地位的需要；另一方面体现出中小房企发展压力比较大。

值得警惕的是，前三个季度中仍有少部分土储较少的房企拿地力度与去年大幅下滑，未来或将面临销售业绩增长后劲不足、拿地策略被迫调整的问题。总体来看，大部分规模房企的土储去化保持在行业平均水平，因此行业周期下行之际谨慎投资并不会对未来业绩造成影响。

龙头房企拿地更为谨慎

“从企业本身来讲，其实是非常愿意拿地的，但一般企业拿地投资要根据回笼的现金流定，因此资金链状况决定了房企的补仓力度，尤其对中型房企来说，主观上拿地意愿很强烈，扩大规模和提升业绩的目标明确，哪怕钱贵一点，如果融资到位就会去土地市场找机会。”易居研究院智库中心研究总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，目前来看，全国土地市场底价成交地块增加，可谓拿地的窗口期，但房企仍要根据自身战略和资金链状况布局。

事实上，龙头房企投资更为谨慎。从拿地单价上就可见一斑。据克而瑞研究中心统计数据显示，TOP10房企前9个月新增土储平均成本为4646元/平方米，低于百强平均值近300元/平方米；相比之下11名-20名的房企新增土储平均成本为5838元/平方米，对于这部分企业来说，拿地同时还应该注意控制成本，保证盈利空间。

对此，有业内人士称，拿地投资力度多取决于销售情况和融资情况，即是企业现金流水平。保持好的投资节奏的企业，都是根据现金流“量入为出”式拿地，才能保证企业安全。

“现金流是房企发展至关重要的一部分，可以视作房企的‘血液’，现金流管理的好坏，直接关系到房企的生死存亡。”第一太平戴维斯估价及顾问服务部华北区高级董事胡建明向记者表示。

不过，仍有一部分房企拿地相对积极，既有华润、龙湖、招商蛇口等老牌企业，拿地销售比在0.6左右，显著高于行业平均水平，也有一些千亿元房企如中梁、融信等，拿地相对积极主动。土地储备底气稍有不足，是这些房企在寻求规模进阶和扩张拿地积极的因素之一。

接下来，克而瑞研究中心认为，结合房企自身销售和市场环境两方面因素来看，四季度大多房企任务重心会在销售上，投资力度还会进一步下滑；对于确实有较大纳储需求的房企而言，建议通过多元化的拿地方式增加土地储备，降低拿地成本及风险。