“俯拍”股权私募的科创板投资图 867家PE/VC榜上有名 深创投偏爱投“老乡”

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《证券日报》记者梳理发现，截至10月17日，共有867家PE/VC均有投资科创板企业的记录，每家PE/VC机构投资的科创板获受理企业的数量从1家到14家不等。其中，深创投仍是持续领衔的PE/VC机构，目前共投资了14家科创板获受理企业，达晨创投紧随其后，也已经投资了10家科创板获受理企业。

165家企业申报材料获受理

股东出现PE/VC者占八成

10月14日，证监会受理了信大捷安提交的申报科创板上市相关材料，至此，已经提交科创板上市申报材料并获得证监会受理的企业增至165家。《证券日报》记者了解到，一家企业要在科创板上市的常规流程包括：股份改制、上市辅导、材料申报、沟通反馈、提交注册、注册生效和发行上市这几个主要环节。

截至10月17日，《证券日报》记者注意到，上述165家拟在科创板上市的企业最新进展为：10家企业申报材料刚刚获证监会受理，17家企业已提交注册申请但尚未出结果，47家企业已注册生效(包括已上市的34家公司)、1家企业注册申请被否，6家企业已成功过会，另外，还有2家企业处于审核“中止”状态，12家企业已被“终止”审核。

在已经获证监会受理的165家企业中，135家企业的原始股东中均出现了PE/VC(VC指风险投资，PE指私募股权投资)，在165家企业中占比高达81.82%。值得一提的是，股权私募对这些企业的钟爱程度明显更高，公开数据显示，2018年A股IPO成功过会的企业中，原始股东中出现PE/VC机构的占比仅66%。

135家获投企业，背后共有867家PE/VC机构投资，这样算一下，平均每家企业原始股东中包含6家PE/VC机构。事实上，不同企业原始股东中的PE/VC机构相差很大：一方面，17家企业均获得10家以上的PE/VC机构投资；另一方面，62家企业的原始股东中的PE/VC机构不足5家。目前，容百科技背后的PE/VC机构最多，有27家。

867家PE/VC提前“埋伏”

深创投、达晨创投领衔

千余家机构投资者还在为科创板新股的网下打新报价绞尽脑汁时，已有近867家PE/VC机构提前“埋伏”在了这些公司的原始股东中。《证券日报》记者注意到，上述135家获投企业，在今年下半年以来仅有2次融资完成，这些公司股权机构已基本稳定，如顺利在科创板上市，背后的867家PE/VC也能很好地分享股价增长带来的红利。

具体来看，800多家股权私募，还是以规模较小的地方PE/VC机构居多，这些机构大多是出现在其中某一家企业的原始股东名单中。《证券日报》记者统计发现：截至10月17日，有21家PE/VC机构投资了超过5家及以上科创板获受理企业，有138家PE/VC机构投资了2家及以上科创板获受理企业，另外708家机构则是只参与了1家科创板获受理企业的股权投资。

与小规模机构截然相反，资本雄厚的主流创投机构表现出极其强大的市场覆盖能力。目前来看，在这一领域表现最为突出的仍是创投圈的“巨无霸”——深创投，截至10月17日，深创投共出现在了14家科创板获受理企业的原始股东名单中，其中包括已经上市的微芯生物、睿创微纳、光峰科技和西部超导，还有泽瓂制药、普门科技等未上市企业。

达晨创投也成功参与到10家科创板获受理企业的原始投资中，在数量上紧随深创投之后。除此之外，金石投资和中金资本也分别投资了9家和8家科创板获受理企业，鼎晖投资等6家股权私募均参与了6家科创板获受理企业投资，东证资本等12家股权私募均参与了5家科创板获受理企业投资。

值得一提的是，这些PE/VC对科创板获受理企业的投资均体现出“就近投资”的特点。以参与投资最多的深创投为例，该公司参与投资的14家科创板获受理企业中，有9家企业均是广东省本地的企业。深创投成立已有20年，近年来投资项目数量稳居全国第一，尤其对本土公司项目的创投上，处于绝对的霸主地位。

新能源等4个细分领域

成PE/VC投资集中区域

背后的PE/VC机构最多的容百科技，是一家从事锂电池正极材料专业化研发与经营的跨国型集团公司。天眼查数据显示，该公司成立于2014年9月份，其前身为宁波金和新材料股份有限公司，由中韩两支均拥有二十余年锂电正极材料行业成功创业经验的团队共同打造。在科创板细分行业中，容百科技属于新能源领域。

事实上，《证券日报》记者发现，在众多科创板细分行业中，新能源领域、新材料领域、高端装备领域和生物医药领域这4个行业的企业是867家PE/VC机构投资的集中区域。记者统计发现，135家有创投资金支持的科创板获受理企业中，属于上述4个行业的企业有112家，占比超八成，另外属于节能环保、新一代信息技术等领域的企业相对较少。

尤其是生物医药领域，PE/VC机构对该行业企业的投资集中度尤其明显，且出现了单家PE/VC机构对一家企业投资比例极高的现象。

比如首批在科创板上市的南微医学，背后的原始股东名单中出现了中科招商、华兴新经济基金、英联投资和尚琡资本这些PE/VC的身影，但中科招商持股南微医学的比例便高达30.18%；再如还未上市的嘉必优生物，背后的原始股东名单中出现了华康投资、贝优有限和长江资本，但华康投资持有嘉必优生物的比例便高达20.52%。

（文章来源：证券日报）