科创板新股供给再增加 计算机、软件企业占比较大

中华PE:

随着

科创板

上市委审议节奏的加快，

企业

数量有望继续增加。从上周来看，截至10月18日，科创板上市委共召开4次审议

会议

，审议8家企业首发上市申请，其中同意7家企业发行上市(首发)， 暂缓审议

张江生物医药股份有限

公司

发行上市(首发)。

另据上交所官网显示，上周更新2家申报企业的审核状态为“提交注册”，分别是深圳清溢光电股份有限公司和江苏卓易信息科技股份有限公司。





据了解，在科创板已上市的企业中，计算机通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业的上市企业数量所占比例较大。

从上周上市委审议通过的7家企业以及更新“提交注册”状态的2家企业的行业分布来看，按照证监会行业分类，大多集中在三大行业。其中，归属于计算机、通信和其他电子设备制造业的共3家企业，包括威胜信息技术股份有限公司、深圳市有方科技股份有限公司、深圳清益光电股份有限公司；软件和信息技术服务业共2家企业，分别为普元信息技术股份有限公司和江苏卓易信息科技股份有限公司；医药制造业共2家企业，分别为江苏硕世生物科技股份有限公司、浙江东方基因生物制品股份有限公司。

若不出意外，后续这些企业或将先后登陆科创板挂牌上市，以增加科创板新股供给。

“整体来看，目前这三个行业在科创板的表现各有千秋。” 中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，因目前医疗领域的科创板上市公司样本较少，故整体表现不错，而计算机通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业这两个行业的各个企业表现有所分化。

“这三个行业都是科创板重点支持的行业，是我国产业转型的重点方向。”新时代证券副总裁兼首席经济学家潘向东对《证券日报》记者表示，一方面，亟需通过鼓励科技创新类企业的发展，提高我国创新能力。另一方面，这些行业的企业起步阶段盈利能力较弱，风险也较大，前期科研投入较高，需要相应的扶持。

“未来，我国经济需要高端制造业的支撑，尤其是有科技创新能力的企业，计算机通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业，是我国进行科创板企业选择的一大方向，未来这两大行业的企业会越来越多的在科创板上市。”格上财富研究员张婷对《证券日报》记者表示，未来随着老龄化加剧，人们对医疗的需求会不断上升，后期医疗领域上市的企业数量会逐渐增加。

刘向东对记者表示，计算机通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业的科创板上市企业数量较多，与当前数字经济发展较为迅猛有关，特别是这些新兴行业更易受到风投资本的青睐，因而总量偏多。 “医药行业本来也是科技含量较高的行业，但受制于投资周期较长，短期风投资本关注度不够，需要更多耐心资本支持。”

潘向东对《证券日报》记者分析，上述三个行业企业的估值基本上差不多，大多数PE都在50倍以上，高的可达到几百倍。从PE均值来看，生物医药较高一些，计算机通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业估值差不多，均比生物医药低一些。生物医药PE较高，可能是因为规模较小，目前PE较高的微芯生物提升了整体行业估值。由于计算机通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业这两个行业的上市公司规模较大，所以其整体融资规模也较大，但这三个行业的单个企业融资规模差异不大，企业IPO首发筹集资金均值在10亿元左右。

（文章来源：证券日报）