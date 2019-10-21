证监会：推进创业板改革并试点注册制 深化新三板改革

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10月20日，证监会副主席李超在“第六届世界互联网大会资本市场助力数字经济创新发展论坛”上表示，引导数字经济和实体经济深度融合，推动经济高质量发展，是时代赋予资本市场的重要使命。证监会将紧紧围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”这个总目标，通过全面深化改革提升服务实体经济的质量和效率。证监会已制定了全面深化资本市场改革总体方案，下一步将按照“稳中求进、做好协调、能办快办”的原则，加快推动落实落地。同时，李超表示，进一步完善制度机制安排，畅通科技创新与资本市场对接渠道，加快创业板改革，推进创业板改革并试点注册制，完善发行上市、并购重组、再融资等基础制度，进一步增强对创新创业企业的制度包容性。深化新三板改革。

李超表示，当前，全球经济和产业格局加速调整，数字经济蓬勃发展，日益成为经济增长的重要驱动力。加快发展数字经济的核心原动力来自科技创新，而金融如何助力科技创新又是非常重要的课题。早在100多年前，创新理论的鼻祖熊彼特在著作《经济发展理论》中就提出：“工业体系只有依靠创新才能建立，而金融是驱动创新和科技产业化的重要力量。”实践中，科技创新活动研发投入大、技术迭代快、经营不确定性高，同时具有高智力、轻资产的特点，传统金融机构往往“不敢投”“不愿投”“不能投”。相比而言，资本市场特有的风险共担、收益共享机制，在支持科技创新方面具有天然优势。一是资本市场的估值方法更加多元化，可以对科技创新企业准确定价并识别风险。二是股权投资具有独特的风险代偿机制，收益可以补偿相应的投资风险。三是通过风险投资、私募、IPO、并购重组等方式，能够为不同生命周期的企业提供差异化、全方位的金融服务。从全球经济发展的实践看，战略性、创新型企业的发展壮大往往离不开完善的多层次资本市场体系支撑。无论是美国的“FAANG”(脸书、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌)还是我国的“BATJ”(百度、阿里、腾讯、京东)等知名企业都与资本市场的支持密不可分。

他指出，近年来，中国证监会紧紧围绕经济高质量发展的新趋势和供给侧结构性改革的新要求，认真贯彻落实国家关于建设网络强国、数字中国等战略部署，积极推动资本市场与科技创新的深度融合。

在部际合作方面，证监会与网信办、工信部、人民银行等多部委出台了推动资本市场服务网络强国建设、金融支持制造强国建设等重要政策，形成支持科技创新的合力。在多层次资本市场体系建设方面，目前创业板上市公司、新三板挂牌公司中高新技术企业占有相当大比例。在融资支持方面，今年前三季度，127家公司IPO融资1400亿元，其中计算机、通信、软件和信息服务类公司41家，募集资金近500亿元。创新创业债、绿色公司债合计发行超过800亿元，重点支持了创新企业。在引导社会资本投入方面，截至今年6月末，私募基金在投境内外未上市企业(含新三板挂牌)股权项目8.95万个，在投本金7.16万亿元，其中投向境内信息技术行业股权项目2.95万个，在投本金8707亿元，为推动科技创新企业孵化、培育，促进长期资本形成发挥了重要作用。

李超强调，今年资本市场服务科技创新的一大亮点是，在各有关方面的大力支持下，设立科创板并试点注册制改革顺利落地。设立科创板并试点注册制具有较强的开创性和突破性：一是突出科创定位。主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科创企业。已上市的34家科创板公司“科创”属性比较突出，与数字经济直接相关的信息技术、网络通信、软件服务类企业合计19家，融资343亿元。在审企业中新一代信息技术行业占比达三分之一，位列各行业之首。二是企业类型更加多元。科创板设置了多套上市标准，允许未盈利、特殊股权结构和红筹等类型企业发行上市。目前，在审企业中已有10家未盈利企业、2家特殊股权结构企业和1家红筹企业，相信不久就会有相关企业上市交易。三是基础制度更加市场化。建立了以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制，大幅放宽涨跌幅限制，优化了融资融券、并购重组、退市等制度安排。从实施效果看，上述制度安排提升了资源配置效率，初步经受住了市场考验。

李超表示，在支持科技创新方面，将紧紧抓住多层次市场体系和服务体系建设这条主线，进一步完善制度机制安排，畅通科技创新与资本市场对接渠道，重点做好以下工作：

一是充分发挥科创板的试验田作用。把握好科创板定位，落实以信息披露为核心的注册制。出台再融资、分拆上市等制度规则，细化红筹企业上市有关安排，吸引更多优质科创企业上市。在综合评估基础上，总结可复制推广的经验。

二是加快创业板改革。聚焦深圳中国特色社会主义先行示范区建设需求，推进创业板改革并试点注册制，完善发行上市、并购重组、再融资等基础制度，进一步增强对创新创业企业的制度包容性。

三是深化新三板改革。通过完善分层管理、改进交易机制、优化投资者适当性要求等，改善市场流动性水平，提升投融资功能，更好服务中小企业发展。

四是推动完善创业投资支持政策。健全私募投资基金管理法规制度，进一步完善资本市场服务创业投资的相关鼓励政策，引导私募股权投资基金加大对科技创新企业的资金支持力度。

五是着力构建高质量中介服务体系。督促中介机构归位尽责，推动形成合规、诚信、专业、稳健的行业文化。建设高水平一流投行，为科技创新提供有针对性的优质服务。