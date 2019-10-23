新增就业完成全年目标任务 哪些行业最“潮”？

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竞技职业选手、无人机驾驶员、宠物摄影师……越来越多的新兴职业正在受到人们青睐，为就业图景注入新活力。

人力资源和社会保障部就业促进司相关负责人近日表示，我国城镇新增就业目标有望提前超额完成，城镇登记失业率、城镇调查失业率预期低于控制目标。新增就业目标提前实现，哪些行业最“潮”、最具“蓄水”能力？

数据看点：新增就业完成全年目标任务

刘立伟是一名电工，他和同事9月4日来到四川成都金牛区人才交流服务中心申领职工技能提升补贴。

“经过技能提升培训，我考取了电工三级职业资格证书。”刘立伟说，大力开展技能培训，对失业人员和需要提高的技能人员非常有帮助。

国家提出实施职业技能提升行动，各地多措并举稳定了各地高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体和困难群体的就业情况，高技能人才短缺的结构性矛盾也在破题之中。

今年以来我国就业形势总体稳定，劳动力市场供求基本平衡。国家统计局数据显示，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，低于5.5%的预期控制目标。

高校毕业生就业稳中向好。人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹说，2019届高校毕业生目前就业水平与往年基本持平，1至9月份就业困难人员实现就业133万人，已经完成全年130万人的目标任务。

国家统计局人口和就业统计司司长张毅说，今年以来，多项稳就业政策举措陆续出台，确保了重点人群就业稳定。外来农业户籍人口调查失业率在春节后持续保持稳定，各月失业率均低于全国整体水平。三季度末，外出农村劳动力达到18336万人，同比增加201万人，外出农村劳动力收入也保持稳定增长。

（文章来源：新华网）