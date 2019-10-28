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原标题：欧比特疑似遭遇套路贷 负面影响在可控范围

10月25日晚间，欧比特发布了一则关于累计诉讼、仲裁情况的公告，披露了关于全资子公司铂亚信息原法定代表人、执行董事李小明利用铂亚信息私自为其个人债务提供担保，致使铂亚信息涉及诉讼、仲裁案件的有关情况。

公告显示，2017年6月到2019年6月期间，子公司原法定代表人李小明承认其在未经铂亚信息及公司同意情况下，利用职务便利盗用并私刻铂亚信息公章，与区继裕、苏文权、王琼英、李勇明等民间借贷、P2P平台代理人签订了《借款合同》和相应的《保证合同》，以铂亚信息名义为其个人借款债务进行担保并刻意隐瞒有关借款和担保情况。

欧比特表示，为维护广大投资者的合法权益，公司已经采取了民事诉讼与公安刑事报案的方式应对处理，目前公安机关正在进行相应的调查取证工作。

截至本公告披露日，全资子公司铂亚信息因此事件连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计高达43953.58万元。其中，铂亚信息作为起诉方涉及的诉讼、仲裁事项合计涉案金额为10817万元；铂亚信息作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁事项合计涉案金额为33136.58万元。

2018年8月最高人民法院就《关于审理为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释(征求意见稿)》征求意见，文件基本明确，违规担保原则上对公司无效。最高人民法院司法解释对于遏制控股股东、董监高等架空上市公司治理、违规对外担保可以起到很好的作用，同时司法解释将厘清担保合同效力、责任承担边界，值得期待。

有律师认为，欧比特疑似遭遇了套路贷。近几年，民间借贷、P2P平台借贷纠纷频发，甚至从事套路贷的犯罪行为，所谓的套路贷是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务。利用法律的真空地带从事非法套路放贷严重扰乱了经济秩序，从普通民众到企业经营实体，甚至是上市公众公司深受其害。2019年以来，国家颁布了一系列法令，重拳打击非法集资、高利贷、民间套路贷款、非法经营等犯罪行为。

欧比特表示，公司目前正全力配合公安机关对李小明违规事件进行调查取证，尽快厘清公司责任，并将根据后续案件情况及时履行信息披露义务。同时，公司表示本次事件对子公司影响尚在可控范围之内，目前铂亚信息经营管理工作较为正常。

（文章来源：证券时报网）