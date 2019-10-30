投资收益和税收调整双助推 国寿人保前三季业绩大增

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总资产体量近5万亿的险企巨头中国人寿和中国人保，昨日晚间同步发布三季报。这两大险企都延续了上半年业绩高增长，前三季度合计实现净利润790.7亿元，同比增长147%。

其中，中国人寿和中国人保归母净利润分别为577.02亿元、213.68亿元，同比分别增长190.4%、76.3%。

两大上市险企前三季度净利润大增，共同原因是投资收益增长以及所得税政策调整，后者是非经常性损益影响因素。

保险业务稳步增长

中国人寿是寿险龙头企业，而中国人保则是财险、寿险等综合业务保险集团，两者前三季度都获得较高的盈利增长。

截至9月末，中国人寿总资产达3.61万亿，增长超过10%。该公司于前三季实现归母净利润577.02亿元，同比增长190.4%。

截至9月末，中国人保总资产为1.15万亿，较年初增长11.8%。前三季度实现归母净利润213.68亿元，同比增长76.3%；加权平均净资产收益率(ROE)为13%，同比上升4.4个百分点。

承保业务方面，两大机构取得了不输同业的稳步增速，同时推进高质量转型发展。

其中，前三季度，中国人寿新业务价值同比增长20.4%，核心业务持续提升。该公司实现保费收入4970.47亿元，同比增长6.1%。实现首年期交保费990.53亿元，同比增长4.7%。同时，保费结构不断优化，保障型业务快速增长。销售队伍稳步扩量、质态向好，销售总人力约195万人，较2018年底增加约18万人。

中国人寿表示，下一步将继续围绕“重振国寿”的战略部署，积极做好2019年收官，科学谋划部署2020年工作，继续深化各项改革，向高质量发展不断迈进。

中国人保实现保险业务收入4403.55亿元，同比增长12.3%。主要子公司中，人保财险前三季度巩固市场主导地位，推动公司向高质量发展转型，实现保费3317.55亿元，同比增长13%；实现净利润219.85亿元，增长66.7%；综合成本率为97.9%。人保寿险和人保健康的盈利水平也明显提升，前三季度分别实现净利润50.06亿元、3.26亿元，二者对集团净利润的贡献合计为17.8%。

投资和所得税调整

助推业绩

除了保险业务外，上述两大上市险企投资业务也在前三季度取得良好业绩，并成为助推盈利大增的主因之一。

截至9月末，中国人寿投资资产为34391.15亿元，较年初增长约10%。前三季度，实现总投资收益1344.87亿元，总投资收益率为5.72%，同比提升231个基点；净投资收益达1139.03亿元，净投资收益率为4.83%，同比提升21个基点。据悉，中国人寿的公开市场权益类资产投资收益大幅增长。

中国人保表示，资产管理板块前三季度积极把握市场机会，加紧非标资产配置进度，在非标资产仍具有较高配置价值的背景下，投资高收益稀缺优质资产；同时积极把握债券配置机会，在年内相对收益高点加大了长期债券配置力度，拉长资产久期。在传统股权、债权产品开发的基础上，着力推动支农和支持小微企业融资试点产品创新，协同保险主业发展，保持投资收益水平的基本稳定，有效防范投资风险。

所得税政策调整是险企今年盈利大增的另一个原因。根据新政策，保险企业税前列支的手续费及佣金支出占当年保费收入比例提升至18%，超过部分允许结转以后年度扣除，2018年度汇算清缴按照本公告规定执行。由此，中国人寿在2018年度汇算清缴时调减当期所得税51.54亿元，相应减少本报告期所得税费用。中国人保也将新政对于2018年所得税费用影响金额一次性在2019年确认，并相应调增本期净利润。

（文章来源：证券时报）