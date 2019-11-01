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摘要

【解码A股三季报：券商新进135只股票 四大板块最受关注】随着上市公司三季报披露的收官，券商持股不含券商资管计划路径逐渐显现。 数据显示，今年第三季度共有229家上市公司股东中出现券商身影，80多家公司前十大股东中包含券商。 新进持有方面，截至三季度末，券商共新进持有135只个股。 从行业分布看，机械设备电子化工生物医药等板块备受券商青睐。（中国证券报）

随着上市公司三季报披露的收官，券商持股(不含券商资管计划)路径逐渐显现。数据显示，今年第三季度共有229家上市公司股东中出现券商身影，80多家公司前十大股东中包含券商。新进持有方面，截至三季度末，券商共新进持有135只个股。从行业分布看，机械设备、电子、化工、生物医药等板块备受券商青睐。

增持24只股票

数据显示，截至三季度末，券商持有229家上市公司的股份合计达31.92亿股，以10月31日收盘价计算，券商持股市值合计338.46亿元。

分析人士指出，多数券商持有的上市公司股份占其总股本的比例低于2%，万通智控、富祥股份、江苏银行、游族网络4家上市公司，券商已然跻身其大股东行列，持股比例超过5%。从股东结构看，至少有84家公司的前十大流通股股东中出现了券商身影。

在新进持有个股方面，截至今年三季度末，券商共新持有135家上市公司股份，卓郎智能、上海电力、ST中南、南国置业、华能水电、粤高速A、ST厦华、当代东方、杉杉股份、青海春天等10只股票，券商新进持股数量均超过1000万股；掌阅科技、东方电缆、亿利洁能、风华高科等股票也受到券商青睐，前三季度券商新进持股数量超过500万股。

一些股票年内被多家券商买入。明阳智能、捷荣技术、国联股份、花嫁丽舍等股票今年以来均获两家券商买进，券商新进股份数量最多的标的是明阳智能，今年三季度分别被华泰证券、方正证券新买进197.92万股、175.09万股，这两家券商分别跻身明阳智能的第五大和第七大股东。

截至今年三季度末，券商对24只股票进行了加仓操作，累计增持5861.91万股。海康威视、正泰电器、美盈森、申通快递等14只股票今年以来获券商增持的股份均超过100万股。铁汉生态三季度被招商证券增持1496.68万股，增持比例达0.64%。截至三季度末，招商证券合计持有铁汉生态3225.48万股，持股比例升至1.37%，成为该公司第六大股东。

分析人士表示，从持仓变动情况看，第三季度共有40家上市公司遭券商减持，中国石化、中信国安、嘉凯城、宁沪高速、德展健康、安琪酵母等股票，券商的减持数量均超过1000万股。

看好四大板块

分析人士表示，从行业角度来看，第三季度无论是券商持股的标的，还是券商新进股票，均密集分布在化工、电子、机械设备和医药生物四大板块。数据显示，截至三季度末，券商在前述四大板块持有的股票数量分别为29只、26只、25只、23只。

电子行业今年以来最受市场关注，今年第三季度券商在该板块较上年同期新进13只个股；相比之下，机械设备、医药生物两板块中的券商新进股票数量分别为8只和6只。海康威视、杉杉股份、环旭电子、顺络电子、风华高科成券商重仓股，海康威视前三季度被券商增持973.2万股。数据显示，申万电子板块指数今年以来出现大幅上涨，截至10月31日收盘，申万电子指数收于2667.96点，较今年年初上涨54.19%。

川财证券电子行业分析师方科认为，受三季度新机出货带动的相关企业业绩兑现，以及5G将正式迈入商用阶段等因素影响，电子产业链整体有望受益。

中国证券报记者梳理发现，不少券商布局的股票前三季度均取得不错业绩。数据显示，券商持仓个股中有134只前三季度归属母公司股东的净利润实现同比增长，占比近六成。中海油服、沃施股份、传音控股、摩恩电气、河北宣工、中信国安等34家公司前三季度净利润均实现同比增长100%以上。风华高科、三钢闽光、杉杉股份等股票虽然净利润同比下滑，但依然为券商所持有，少数个股甚至在业绩下滑情况下仍被券商“逆向”加仓。

国都证券策略分析师肖世俊认为，四季度宏观环境可能呈现“经济趋稳、通胀高位，宽松减弱”的组合特征，预计上证综指以区间盘整为主；此外，结合上市公司三季报预期差及全年业绩展望的修正、今年机构投资业绩普遍不错且目前存量加仓空间非常有限，预计年底机构调仓、减仓动力上升，指数盘整期间，结构轮动修正的行情特征可能会比较明显。

（文章来源：中国证券报）