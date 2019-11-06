科创板运行逾百天成交额近1万亿元 券商“分食”超6亿元佣金

中华PE:

创板自开市以来已平稳运行逾百天。

根据上交所数据显示，开通科创板交易权限的投资者已有440多万；科创板日均成交金额142亿元，占同期沪深两市成交的3%，交易活跃度较高。



活跃的科创板成交数据也给券商带来了颇丰的佣金收入。《证券日报》记者据东方财富Choice数据计算发现，自7月22日以来，截至11月5日，46只已上市的科创板个股总成交额为9730.5332亿元，按照多家券商测算的券商累计净佣金费率万分之3.13来计算(由于各大券商佣金费率差异较大，记者仍以行业平均佣金费率计算)，券商共揽入佣金6.09亿元。

对于券商开通科创板后的佣金费率，《证券日报》记者咨询了三家大型上市券商，这些券商均表示，“交易所对科创板交易费用暂时无特别的规定，与上海A股一致。具体佣金费率要以开户营业部自身的运营成本，并且参考客户自身的交易量、交易方式、交易频率，资产规模等综合考虑制定的”。

对此，《证券日报》记者咨询了某大型上市券商北京地区营业部负责人，其表示：“科创板佣金费率和普通股票交易是一样的，就科创板客户来说，佣金费率在万分之二很普遍。但是，佣金费率各地区收取有差异，沿海地区相较于内陆地区要更低。”

同样，另一家西南地区上市券商营业部负责人也向《证券日报》记者表示：“的确科创板客户的佣金费率通常都在万分之二左右，很难再往下降。但资金量不同，佣金费率也可以谈。如果客户资金量能达到100万元以上，佣金费率可以降至万分之1.5。”

就科创板板块市场表现来看，截至11月5日，46只科创板个股平均涨幅为75.91%，南微医学涨幅最高为238.04%，其余还有包括心脉医疗、安集科技、赛诺医疗在内的14只科创板个股涨幅超100%。从三季报看，上交所数据显示， 40家已上市科创板公司合计实现营收691.16亿元，同比增长14%，净利润85.81亿元，同比增长40%，远高于其他板块。

最近监管层表态，充分发挥科创板的试验田作用，出台再融资、分拆上市等制度规则，细化红筹企业上市有关安排，吸引更多优质科创企业上市。对此中泰证券分析师陈龙认为：“监管层表态在资本市场基础制度改革也将引入科创板经验，科创板‘试验田’的作用持续凸显，资本市场制度改革红利释放引导企业价值重估。”