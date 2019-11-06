一年13家谋划撤离 港股公司私有化浪潮来袭

中华PE:

港股又现私有化案例。近日，华地国际控股公告，公司控股股东兼董事会主席陈建强建议以协议安排方式私有化，每股作价2.3港元，较停牌前一个交易日收盘价1.41港元溢价约63.1%。受此消息影响，华地国际控股11月4日复牌后大幅高开，2个交易日股价累计涨幅超50%。

据上证报记者不完全统计，2018年11月至今，已有13家港股公司宣布获股东提议私有化。港股分析人士认为，这一年间的港股私有化浪潮一方面与市场整体投资气氛、估值及交投转弱有关，另一方面是部分企业出于控股股东资产整合运作的需求。

部分公司高调私有化

“私有化价格为2.30港元，高于公司近4年的最高收市价。”华地国际控股在宣布私有化的公告中提到。在今年11月4日之前的过去4年里，华地国际控股股价最高为2.1港元。

控股股东高溢价私有化的消息公布后，推动华地国际控股的股价创下2016年以来的新高。11月4日，华地国际控股股价一度涨至2.16港元。截至11月5日收盘，华地国际控股报收于2.15港元，2个交易日累计涨幅达52.48%。

资料显示，华地国际控股是一家以泛长三角地区为战略重心，专注于零售连锁领域投资和管理的企业。该公司同时经营百货与超市业务，网点布局跨江苏、安徽、浙江三省的近20个城市。2018年，华地国际控股实现营收46.08亿元人民币，归属母公司股东净利润约4亿元人民币。

最近，获股东高调私有化的港股公司并非华地国际控股1家。仅10月份，就先后有2家港股公司公布将私有化——中航国际控股、大昌行集团。前者控股股东中国航空技术国际控股(下称“中航国际”)拟以每股9港元，较宣布私有化前1个交易日收盘价溢价29.12%，收购公司全部已发行H股；后者获大股东中信股份旗下中信泰富溢价37.55%要约收购。

据记者梳理，“股份流通量较低”“股价较资产净值有折让”“难以满足融资需求”是上述欲高溢价离场的港股公司的普遍特征。大昌行集团公告称，鉴于自2015年6月以来的公司股价较综合资产净值有所折让，大昌行已基本失去了作为一家上市公司所应有的融资功能。

“低估值是大多数资金充裕的大股东私有化的诱因。”中泰国际策略分析师颜招骏表示。

私有化队列频现国企身影

据记者不完全统计，2018年11月至今，已有13家港股公司宣布获股东提议私有化。

颜招骏表示，港股公司私有化一方面是因为股价长期未能反映实际价值，难以在二级市场再融资发展；另一方面，大股东认为企业在私有化后方便重整业务，以便日后再上市融资。

值得关注的是，在这13家欲私有化的企业中，频现内地国企的身影，比如中航国际控股、中国电力清洁能源、华能新能源、哈尔滨电气等。

中航国际控股表示，私有化有利于公司简化公司架构、缩短管理链条、提升运营效益及节省成本，同时可实现公司控股股东中航国际、中航深圳及公司的相关资产及负债全面整合，达成协同效应。

类似案例还有华能新能源和哈尔滨电气。9月份宣布启动私有化计划的华能新能源表示，私有化将有助于中国华能集团有限公司(下称“华能集团”)及公司的业务整合，令华能集团在支持公司未来业务发展方面更具灵活性及效率。国泰君安国际表示，统筹发展新能源或是华能新能源欲私有化的主要动因。

不过，想要从二级市场撤离也并非易事，港股市场不乏私有化失败的案例。比如，哈尔滨电气的私有化计划就因H股收购要约有效接纳数不足90%，以失败告终。