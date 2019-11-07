估值回归提速 券商科创板跟投“浮盈”缩水

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11月6日，有4只科创板新股上市，科创板上市公司总数增加到50家，但当日下跌个股超过了30只。截至11月1日，41家科创板上市公司涉及的19家保荐机构，跟投股份的账面浮盈合计仅为16.84亿元，而在9月份，所有科创板保荐券商跟投股份的账面浮盈一度超过20亿元。

业内人士认为，随着新股发行已趋常态化，新股稀缺性下降，股票价格逐步回归理性，未来可能出现券商跟投项目出现亏损情况，倒逼保荐机构切实提高执业质量，从投资者而不是纯粹中介机构的角度去优选投资标的，而这正是跟投机制设立的初衷所在。



二级市场逐步归于理性

科创板的50只个股中(除容百科技停牌外)，有32只在昨日出现下跌，余下17只股上涨。其中，上涨的17只个股中，涨幅居首的是新上市的华熙生物，收盘报85.1元，较47.79元的发行价上涨78.07%。另外3只新上市的个股中，长阳科技收盘报17.86元，上涨30.27%；奥福环保收盘价为33.21元，较发行价上涨26.9%；鸿泉物联收盘报31.26元，上涨25.09%。

下跌个股方面，跌幅居首的是11月5日上市的中国电研，周三跌18.54%。其余31只下跌的个股中，跌幅居前的个股有：普门科技下跌7.79%，美迪西、久日新材分别下跌6.51%、6.5%。

广证恒生证券指出，从10月中下旬开始，科创板市场显著降温，10月份已上市企业日均换手率为16.17%，比开市首月的33.23%下降了16.06个百分点。科创板企业上市初期涨跌幅或已快速反映了投资者的预期，未来新股累计涨幅将在一段时间内趋于平稳，长期来看，科创板企业的投资回报将取决于企业的成长性以及估值定价。

跟投浮盈迅速缩水

久日新材周三股价下跌6.5%至66.35元，上市第二日即跌破发行价。分析人士指出，随着新股破发出现，科创板保荐券商的跟投浮盈成为市场关注焦点。

截至10月29日，科创板开市正式满百日。数据显示，截至10月29日收盘，36只科创板上市股票涉及的18家保荐券商，其跟投股份的账面浮盈合计17.58亿元，平均下来单家券商浮盈在0.98亿元左右。而公开数据显示，截至11月1日，41家科创板上市公司涉及的19家保荐机构，跟投股份的账面浮盈合计仅为16.84亿元。而在9月份，所有科创板保荐券商跟投股份的账面浮盈一度超过20亿元。

有投行人士表示，新股发行已趋常态化，尤其是10月以来，审核、注册、发行的速度均有所加快，新股供应逐步常态化，高估的二级市场向合理估值回归的同时，一级市场新股发行也出现了新的变化，最明显的就是新股稀缺性已下降、炒作空间减少。

该人士认为，随着股票价格逐步回归理性，将来可能出现部分券商的跟投项目亏损的情形，这将进一步倒逼保荐机构从投资者而不是纯粹中介机构的角度去优选投资标的，而这正是跟投机制设立的初衷所在。

从券商三季报的情况来看，国泰君安证券认为，科创板跟投为券商在三季度贡献了相当比例的增量投资收益。假设跟投收益全部由上市券商贡献，则科创板跟投收益占三季度上市券商自营投资收益的4.2%，对头部券商贡献或更高。

（文章来源：中国证券报）