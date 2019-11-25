港股区间震荡 月底波动或加大

中华PE:

港股

上周

冲高回落

，

重回10天及20天线下方运行，预计

短期

难以形成持续性反弹行情，后市将继续区间震荡，月底最后一周波动或加大。

美股高位回吐，上涨节奏暂停。美联储多位官员的最新表态并未传递出新的信号，市场对12月暂停降息的预期较高；另外，偏淡的经济数据也令美股高位承压。内地A股上周维持弱势震荡，人民银行接连下调了逆回购利率及LPR利率，偏宽松的预期带来利好支撑，但市场整体气氛依然较为谨慎。



港股个股板块方面近期也难免波动，但仍不乏部分个股逆市走强。美团点评上周四公布第三季度业绩，当日股价随大市回吐逾5%，周五在利好业绩刺激下逆市拉升，盘中最多涨逾12%，创历史新高。腾讯控股上周累计涨幅超过4%，近一个月以来多次在320港元附近觅得不错支撑。

恒指牛熊证资金流方面，截至上周四的过去5个交易日，恒指牛证共计出现约1083万港元资金净流出，熊证则获得约2876万港元资金净流入，资金倾向反向操作，牛证资金全周先出后进，熊证则先进后出。场外期权引伸波幅普遍下跌，以三个月贴价场外期权为例，恒指的引伸波幅下跌0.7个波幅点至16.9%；国企指数的引伸波幅下跌0.7个波幅点至16.7%。个股板块方面，信息科技股腾讯的引伸波幅下跌0.4个波幅点至23.3%；国际银行股汇丰的引伸波幅下跌0.9个波幅点至15.4%；港交所的引伸波幅下跌1.2个波幅点至22.4%。

此外，阿里巴巴将于本周二(11月26日)正式挂牌，相关认购证也获准同日上市，首日上市的阿里认购证共17只，行使价在162港元至238.88港元之间，到期日半数为最短的六个月期限，即明年5月末到期，最长年期的到期日为2021年10月。根据上市文件显示，17只认购证实际杠杆由3.1倍至5.8倍不等。由于引伸波幅的高低不同，权证的实际杠杆跟价外程度不一定成正比，如价外证的引伸波幅定价较高，其杠杆效果不一定好于引伸波幅较低的贴价证。

个股看多资金流方面，截至上周四的前一周，美团的相关认购证及牛证共获得约4227万港元资金净流入，为资金流入最多的个股。至于看空资金流数据方面，期内腾讯的相关认沽证及熊证合共获得约1393万港元资金净流入。