友邦保险天价“转会费”背后棋局：外资险企布局起步

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近日一则消息震惊金融圈：

友邦保险

巨金挖角平安李源祥，总费用高达2.5亿元，包括2亿“转会费”和5000万年薪。

如此高额“转会费”不仅创下了近年来金融圈之最，亦释放重要信号：大型外资险企布局中国市场的决心和路径非常明确，新一轮外资险企布局起步。



实际上，这并不是外资险企首次祭出大手笔。去年底，法国安盛集团以46亿元的交易对价收购安盛天平50%股权一事，亦一度成为业界焦点。今年8月，中国银保监会批复了该次交易，安盛对安盛天平持股比例达到100%。

外资险企频出“大手笔”，与亚洲保险市场，尤其是中国保险市场处于高速发展周期的背景分不开。在多个发达国家保险市场增长停滞之际，中国保险市场不仅位居亚洲第一、全球第二，行业体量仍在快速增长。今年上半年，在中国的外资保险公司实现原保险保费收入1722.12亿元，同比增长44.79%，显示出中国市场的强劲发展势头。

大型外资险企因此纷纷将中国市场视为重要的战略市场。例如，安盛认为，收购安盛天平股权是安盛集团加速推进其在亚洲最大增长市场战略目标达成的一个关键里程碑。

又如，目前友邦香港业务和中国内地业务的累计年化新保费和税后营运溢利在友邦集团中的占比均分别排名第一、第二。2014年-2018年，友邦中国内地业务税后营运溢利增幅分别为38%、28%、29%、39%、32%，增幅一直位于友邦集团各市场之首，重要性不言而喻。

需要引起重视的是，此前一般认为，外资保险的价值增长模式限制了其快速发展之路，因此外资险企所占体量总体偏小。目前的信息显示，与第一轮粗放式布局、更注重“适应水土”不同，部分找准了市场切口且顺利完成了本土化的外资险企，在此次新一轮市场布局中更显出有的放矢之感，尤其在中高端市场显出强劲的竞争力。

仍以友邦保险为例，虽然友邦保险多年来仅能在中国内地5个省市开展业务，但其在中高端市场的渗透率已令大型本土险企也“望之兴叹”。从寿险新业务价值率来看，友邦比同期寿险市场表现领先的平安寿险和太保寿险还要高出超一倍。该指标可简单理解新保单利润率，是衡量人身险公司经营能力和经营质量的重要指标。

数据显示，2019年上半年，友邦新业务价值利润率达到 65.6%。其中，中国内地业务表现更是逆天，新业务价值提升34%至7.02亿美元，新业务价值率提升至93.2%。同期，平安寿险及健康险业务新业务价值率为44.7%，太保寿险新业务价值率为39%。友邦业务质量并非仅今年表现优异，而是近年来持续处于高光时刻。数据显示，自2015年以来，友邦中国内地新业务价值率一直保持在83%以上，2018年起超过90%。

随着中国金融业开放提速，友邦今年获批在天津市和河北省石家庄市开设营销服务部。目前这两家营销服务部已经开业，友邦此前的成功模式将继续在新区域推广。

随着经济发展，当前中国保险市场和消费者需求亦在转型升级，尤其是中高端消费者从“价格敏感型”转向“品牌敏感型”、“服务敏感型”，这为注重精细化耕耘的保险公司提供了更加广阔的市场空间，部分外资险企是否会借此从以前的“小而美”蜕变为市场中坚，值得拭目以待。